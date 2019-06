Peringatan Hari Anti Penyiksaan, SIKAP Catat Ada 5 Kasus Penyiksaan di Sumut Sepanjang 2019

TRIBUN-MEDAN.com-Aliansi Masyarakat Sipil Anti Penyiksaan (SIKAP) mencatat setidaknya sepanjang tahun 2019 ini (Januari-Juni) terjadi lima kasus dugaan kasus penyiksaan di wilayah Sumatera Utara.

Pada Hari Anti Penyiksaan, Rabu (26/6/2019), SIKAP menggelar acara peringatan yang mengumandangkan pesan penghentian praktek penyiksaan, terutama oleh aparat negara.

Menurut Koordinator SIKAP Quadi Azzam, penyiksaan yang memicu kerusuhan lapas di Langkat pada 16 Mei 2019 mendapat sorotan paling besar.

Diawali dari oknum petugas lapas Narkotika Langkat yang melakukan pemukulan kepada seorang napi. Praktek tersebut akhirnya berujung pada pengerusakan dan pembakaran lapas oleh para tahanan.

Contoh lain, kasus penyiksaan diduga dialami oleh Oktaviandi Purba yang mengaku dipukul oleh tiga oknum polisi dari Polres Siantar agar mengakui barang bukti Narkoba jenis ganja.

Motif praktek penyiksaan biasanya dimaksudkan untuk mendapatkan pengakuan dari terduga pelaku tindak pidana.

Penyiksaan dengan motif demikian biasanya berujung pada rekayasa kasus. Motif penyiksaan bisa juga didasari oleh arogansi jabatan, mencari kepuasan atau bahkan hiburan semata. Fenomena demikian banyak terjadi di dalam sel tahanan dimana sipir justru mengkondisikan penyiksaan sesama tahanan. Selain itu, motif pengamanan bisnis seperti di perkebunan juga tak jarang menjadi alasan terjadinya praktek penyiksaan.

Penyiksaan biasanya dialami oleh masyarakat kelas menengah bawah yang pada umumnya tidak memiliki akses dan informasi terkait hukum. Proses penangkapan, penahanan penyelidikan dan penyidikan sangat rentan dibarengi dengan praktik penyiksaan.

Selain itu, pelaku tindak pidana yang merupakan musuh opini publik (narkotika, aliran sesat, begal dll) juga rentan mengalami praktik penyiksaan. Bahkan, perlakuan tidak manusiawi yang dialami terduga tindak pidana yang menjadi musuh opini publik justru kadang kala mendapat dukungan dari masyarakat.

Di sisi lain, upaya pencarian keadilan bagi korban praktek penyiksaan masih sulit didapatkan. Persoalan minimnya alat bukti dan panjangnya proses pencarian keadilan membuat korban penyiksaan cenderung menyerah di tengah jalan.

Belum lagi spirit melindungi sesama aparat dengan alasan tidak ingin merusak nama baik institusi penegak hukum membuat upaya pencarian keadilan semakin menemukan jalan terjal. Memutus mata rantai impunitas di tubuh aparat penegak hukum merupakan pekerjaan besar yang belum sepenuhnya terlaksana.

Dalam rangka menghapuskan praktek penyiksaan, sisi regulasi sebagai pencegahan, penegakan hukum dan rehabilitasi korban harus seiring dan sejalan.

"Kami mendorong regulasi yang sudah ada seperti UU No 5 Tahun 1998 tentang konvensi anti penyiksaan dan segala macam regulasi seperti Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perkap 1 No 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, Perkap 12 No 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia bukan sekedar regulasi tanpa implementasi," ujarnya.

Pengawasan dari masyarakat sipil secara intensif mutlak diperlukan sehingga berbagai praktik penyiksaan mampu diminimalir. Selain itu, tentu saja harus ada keseriusan dari Negara untuk berani dan berkomitmen menindaklanjuti kasus-kasus penyiksaan. Bahwa sistem penegakan hukum kita masih menyisakan masalah, khususnya dalam hal mengungkap praktek penyiksaan. (*)