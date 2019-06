Pionir Manajemen Teknologi Event, Loket Komitmen Berinovasi dan Berkolaborasi

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Maraknya penyelenggaraan acara kecil hingga menengah, baik yang dilakukan oleh individu maupun komunitas, memiliki potensi yang cukup besar. Dengan menggunakan layanan Loket.com, siapapun dapat menyelenggarakan acara dengan cukup mudah, terutama dalam mempromosikan acaranya.

Vice President Consumer Solutions Loket, Rama Adrian mengatakan Loket ini merupakan perusahaan penyedia sistem teknologi event dan hiburan di Indonesia yang telah sukses bekerjasama dengan para perusahaan maupun promotor dalam penyelenggaraan event berskala besar yang terdiri dari beragam kategori, seperti festival dan konser musik, ajang pesta olahraga, penyelenggaraan event MICE, wahana atraksi hiburan dan bidang ekonomi kreatif lainnya.

"Loket ini sudah berdiri sejak tahun 2013, dan layanan unggulan dalam platform Loket.com itu diluncurkan pada pertengahan tahun 2018 lalu. Loket ini telah berhasil meramaikan industri

kreatif melalui gelaran event-event kreatif yang dikelola secara mandiri oleh lebih dari 4.000 event creator baru

dengan penyelenggaran lebih dari 5.000 event di seluruh Indonesia," ujar Rama didampingi PR & Community Manager Loket, Herinta Herman saat berkunjung ke Kantor Tribun Medan di Jalan Wahid Hasyim, Medan, Kamis (27/6/2019).

Rama mengatakan dari data Loket ini menunjukkan bahwa pesatnya pertumbuhan event

dalam waktu singkat juga turut memberikan kontribusi signifikan bagi industri kreatif dan juga pariwisata di setiap daerah, tak terkecuali di Medan yang tengah digadang oleh Kementerian

Pariwisata sebagai 10 destinasi "Bali Baru" di Indonesia.

Tak dapat dipungkiri ibukota Sumatera Utara (Sumut) ini juga merupakan kota ketiga terbesar di Indonesia ini yang memiliki beragam destinasi

pariwisata yang banyak menarik perhatian para wisatawan. Misalnya keindahan Danau Toba, Danau Siombak, Istana Maimun dan lain sebagainya.

Dalam beberapa tahun terakhir pemerintah Kota Medan terus menggenjot bidang

pariwisata untuk mendukung akselerasi perekonomian. Salah satu yang dilakukan ialah dengan menggelar berbagai event yang ditujukan untuk menarik semakin banyak wisatawan ke Medan,

seperti Pesona Wonderful Medan, perlombaan fotografi, dan lain sebagainya.

Diakuinya, gelaran event-event

tersebut secara langsung mendorong peningkatan jumlah wisatawan, baik asing maupun lokal yang

membawa banyak dampak positif bagi lingkungan sekitar, termasuk tumbuhnya sektor ekonomi berbagai bidang di Medan.

"Sebagai pionir dalam manajemen teknologi event di Indonesia, Loket berkomitmen untuk terus melakukan inovasi serta berkolaborasi dengan para event creator di daerah untuk bersama-sama

mendorong pertumbuhan industri kreatif dan pariwisata, sehingga membantu memajukan pertumbuhan ekonomi tidak hanya di daerah tetapi juga secara nasional," ucap Rama.

Ia menjelaskan kini Loket sudah berjalan selama enam tahun berjalan, dengan menghadirkan berbagai macam event dari yang besar, sedang dan kecil. Event Loket ini diawali pada setiap event dan promosi. Setelah event berjalan maka harus ada scan tiket, reporting, dan ada masalah yang muncul, sehingga Loket jadi solusi teknologi.

"Kita mempermudah pembelian tiket yang mayoritas ada di kota-kota besar. Di Loket.com ini kita bikin lebih sederhana agar teknologi kita bisa dipakai siapapun. Dengan adanya minat atau antusiasi ke kota kota, penggunaan Loket pun sudah menyebar ke seluruh Indonesia. Kita ingin produk kita selalu bisa sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Kita interaksi terus terhadap produk dan kita datang ke kota-kota," ucapnya.

Selain itu, kata Rama, dengan potensi yang dimiliki Kota Medan, Loket juga ingin mengajak para event creator untuk berkreasi melalui

penyelenggaraan event guna mendorong pertumbuhan industri kreatif dan pariwisata.

"Di Loket.com ini kita bisa bikin event tanpa tiket berbayar atau gratis. Tiket yang gratis maka kita juga gratis. Tapi kalau eventnya memiliki tiket berbayar, maka akan dikenakan komisi sebesar 3,5 persen per tiket terjual plus Rp 3.000 per transaksi," jelasnya.

Sebelum roadshow di Kota Medan, Loket sudah lebih dulu roadshow di Kota Malang, Semarang, Lampung, dan Palembang. Kemudian Loket akan roadshow ke Makasar guna memperkenalkan produknya.

(nat/tribun-medan.com)