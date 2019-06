Adam Levine Untung Rp 155 M Dari Penjualan Rumah Mewah, Padahal Rumah Tersebut Baru Dibelinya

TRIBUN-MEDAN.com-Adam Levine, vokalis Maroon 5, dengan cepat menjadi pakar real estat di Los Angeles, AS.

Pelantun "Girls Like You" itu baru-baru ini berhasil menjual rumah mewahnya di Beverly Hills, California, dalam waktu kurang dari lima minggu dengan harga 45 juta dolar AS atau setara Rp 635 miliar.

Informasi itu dibagikan oleh Redfin, yang memposting penjualan tersebut pada Kamis (27/6/2019).

Kesepakatan akhir itu hanya beberapa juta dari harga jual awalnya, yakni 47,5 juta dolar AS atau Rp 670 miliar.

Hal itu dinilai sebagai suatu prestasi besar dalam pasar jual beli properti mewah yang dihantui oleh pemotongan harga dan waktu daftar yang panjang.

Levine yang sebelumnya membuat heboh karena memilih hengkang sebagai coach ajang The Voice setelah 16 musim, membeli rumahnya tersebut ini pada Maret 2018 seharga 34 juta dolar AS atau Rp 480 miliar.

Dengan penjualan saat ini, ia berhasil mendapatkan keuntungan sekitar 11 juta dolar AS atau Rp 155 miliar dalam waktu kurang dari setahun.

Tentu saja, dia menghabiskan banyak uang untuk memperbarui tempat itu sebelumnya.

Menurut Kurt Rappaport dari Westside Estate Agency, Levine sudah merombak interior dan halaman serta menambahkan fasilitas baru pada rumah itu yang kira-kira menelan biaya 8 juta dolar AS atau Rp 112 miliar.

Terlebih lagi, ia dilaporkan menjual rumah besar itu kepada presenter ternama Ellen DeGeneres, menurut situs gosip TMZ.

Namun, Mansion Global belum dapat mengonfirmasi bahwa dia benar adalah pembeli.

Mantan rumah megah Levine itu dibangun pada 1933 dengan gaya Amerika tradisional.

Sekarang luasnya lebih dari 929 meter persegi, dengan tujuh kamar tidur, delapan kamar mandi, dan ruang bonus beraneka ragam.

Termasuk home theatre serta ruang media, gimnasium, dua dapur, dan wisma tamu.

Dia dikabarkan menjual rumahnya itu untuk mencari rumah yang lebih dekat dengan sekolah anak-anaknya.