Menantikan Tuah Frank Lampart Jadi Pelatih Chelsea

TRIBUN-MEDAN.com - Frank Lampard dilaporkan akan segera diresmikan sebagai juru taktik anyar Chelsea untuk musim 2019-2020.

Teka-teki apakah Frank Lampard bakal mengisi kursi kepelatihan Chelsea seperti mendekati titik terang.

Sebab, menurut The Telegraph yang dikutip BolaSport.com, Chelsea berharap dapat sesegera mungkin mengumumkan peresmian Frank Lampard sebagai juru taktik tim.

The Telegraph bahkan meyakini bahwa dalam kurun 48 jam ke depan, Chelsea bisa menyiarkan kabar pelantikan Frank Lampard ke hadapan publik.

Kabar ini diperkuat dengan pernyataan Derby County, yang memberi izin secara tertulis bahwa sang pelatih diperbolehkan meninggalkan agenda latihan pramusim.

"Derby County FC telah memberi pemakluman kepada Frank Lampard untuk memberi laporan dalam latihan pra-musim pada hari Senin dan Selasa," tulis laman resmi Derby County yang dikutip BolaSport.com.

"Hal ini diambil agar memungkinkan diskusi tentang kemungkinan pindah ke Chelsea sesegera mungkin."

"Dengan asumsi bahwa Frank akan mencapai kesepakatan dengan Chelsea untuk menjadi manajer baru mereka, klub akan meningkatkan upayanya untuk menemukan manajer pengganti."

Frank Lampard diyakini akan mendapatkan kontrak dar The Blues selama tiga tahun beserta gaji 4 juta poundsterling per musim plus bonus.

Ia juga bakal menjadi pelatih asal Inggris pertama Chelsea sejak Bobby Campbell yang menangani klub antara 1988-1991.

Berita ini telah tayang di Bolasport dengan judul: 48 Jam Menuju Pelantikan Frank Lampard sebagai Pelatih Chelsea