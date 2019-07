Adik Acha Septriasa, Juwita Maritsa Sebentar Lagi Menikah, Lihat Potret Meriahnya Acara Lamarannya

Acha yang tinggal di Australia bersama sang suami juga putri mereka, menyempatkan pulang ke Jakarta untuk bisa menghadiri hari pertunangan sang adik.

TRIBUN-MEDAN.com - Juwita Maritsa, mantan artis peran yang juga dikenal sebagai adik kandung dari Acha Septriasa akan segera melepas masa lajang.

Juwita baru saja dilamar sang kekasih yang diketahui bernama Aulhernoto.

Suami Acha, Vicky Kharisma juga ikut hadir di acara tersebut.

Pertunangan Juwita digelar pada Minggu kemarin (30/6/2019).

Acha mengunggah potret cantik sang adik di Instagram.

"Congrats my baby sister @jmaritsas and @aulhernoto

You're so divine especially today , love you .." tulis Acha di keterangan fotonya.

Juwita Maritsa lahir di Jakarta, 10 Maret 1991.