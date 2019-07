TRIBUN-MEDAN.COM - Download Lagu MP3 Terbaru dan Video Stephanie Poetri Lagu 'I Love You 3000', Lirik dan Terjemahannya.

Sebuah lagu romantis datang dari musisi cantik Stephanie Poetri.

Lagu 'I Love You 3000' ditulis sendiri oleh Stephanie Poetri.

Lagu ini terinspirasi dari kata-kata Morgan Stark kepada Tony di film Avengers:Endgame.

Bakat menyanyi Stephanie Poetri tidak diragukan lagi.

Bakatnya ia didapatkan dari ibunya, Titi DJ.

Seperti apa cerita di lagu ini, berikut ini lirik lagu I Love You 3000-Stephanie Poetri lengkap dengan terjemahannya!

Lirik Lagu I Love You 3000 - Stephanie Poetri

Baby, take my hand

I want you to be my husband

'Cause you're my Iron Man

And I love you 3000

Baby, take a chance

'Cause I want this to be something

Straight out of a Hollywood movie