Fedi Nuril Diberi Kejutan Perayaan Ulang Tahun, Begini Ucapan Romantisnya untuk Sang Istri

Pada hari bahagianya, Fedi Nuril mendapat kejutan ulang tahun dari sang istri, Vanny Widyasasti.

TRIBUN-MEDAN.com - Aktor Fedi Nuril menunjukkan sisi romantisnya kepada sang istri, Vanny Widyasasti, sesaat setelah merayakan ulang tahunnya ke-37 pada Senin (1/7/2019).

Ayah satu anak ini sempat membagikan momen kebahagiaannya lewat Instagram, Rabu (3/7/2019).

Pantauan TribunSolo.com, Fedi terlihat jarang mengunggah momen di Instagram.

Foto manis terakhir Fedi dengan sang istri terakhir kali diunggah pada Januari 2019 lalu.

Setelah merayakan hari bahagianya, Fedi pun membagikan momen itu.

Ia mengaku sang istri adalah sosok terbaik untuk urusan kejutan ulang tahun.

"She always has the best concept of surprise birthday party.

Terima kasih sayang.