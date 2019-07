Targetkan Atlet Lolos Sebanyak-banyaknya ke PON Papua, POBSI Sumut Bidik 4 Emas

TRIBUN-MEDAN.com - Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) Sumut menargetkan bisa meloloskan sebanyak-banyaknya atlet pada Pra-PON yang akan berlangsung di Jakarta 21-30 Agustus dan di Bengkulu bulan November mendatang.

Ketua Harian POBSI Sumut Achmad Fadil Nasution mengatakan target tersebut terbilang realistis, apalagi dua PON terakhir di Riau dan Jabar, Tim Sumut selalu berada di tiga besar jumlah atlet yang lolos ke PON.

Selain itu, dari KONI Sumut, cabor biliar juga ditargetkan mampu mendulang 4 medali emas setelah pada PON 2016 lalu di Jabar meraih 1 emas dan 4 perunggu.

"Kami targetnya atlet lolos sebanyak-banyaknya ke Papua. Di biliar itu setelah DKI Jakarta dan Jateng, selalu Sumut. Kita termasuk unggulan di beberapa divisi terutama English biliar. PON 2016 lalu 1 emas , empat perunggu , tapi kali ini KONI Sumut menargetkan sama kita kalau bisa jadi 4 emas dan 1 perunggu. Ini tantangan buat kami," Tutur Fadil, Kamis (4/7/2019).

Fadil mengatakan ada 13 pebiliar yang tengah dipersiapkan menuju Pra-PON.

Meski Kualifikasi PON cabor biliar berlangsung dua kali, melalui Kejurnas di Jakarta, dan Porwil Sumatera namun bukan berarti atlet mendapat dua kesempatan, sebab divisi nomor yang dipertandingkan juga berbeda

"Minimal 8 atlet harus ada di PON. Pada Kejurnas Pra-PON di Jakarta, akan dipertandingkan sejumlah divisi. Kita berkekuatan 7 atlet: 3 divisi caroom, 2 snooker dan 2 English biliar. Sedangkan di Porwil Bengkulu November mendatang akan mempertandingkan divisi pool putra dan putri. Kita menurunkan 6 atlet: 4 putra, 2 Putri. Total kita 13. Kesempatan cuma satu kali," terangnya.

Lebih lanjut, Fadil mengatakan peta kekuatan cabor biliar antar daerah sekarang ini bisa dikatakan hampir merata.

Karena itu menghadapi PraPON yang sudah di depan mata, para atlet pun tak ingin membuang waktu. Usai Porprovsu, latihan pun sudah mulai kembali digelar di pusat latihan atlet di Jl Patimura.

Rencananya para atlet yang diprioritaskan meraih emas akan mengikuti Try out nantinya sebelum berlangsungnya PraPON. Menurutnya try out maupun training camp jadi kebutuhan bagi POBSI Sumut untuk mencapai target selain Sarana pendukung seperti bola dan master tip baru.