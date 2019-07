Febrinauli Ruth Valentine Silaen: Cintai Pekerjaan jadi Kunci Sukses Dalam Karier

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Hal terpenting yang harus dimiliki oleh seorang karyawan adalah rasa tanggung jawab dan mencintai pekerjaan tersebut.

Demikian Febrinauli Ruth Valentine Silaen atau kerab disapa Ulil yang berkarir sebagai Regional Human Capital Business Partner, PT XL Axiata Tbk.

Lebih dari mengelola dan memastikan kesiapan SDM di dalam perusahan, sebagai Human Capital Business Partner atau disingkat HCBP, HR sebagai strategic business partner bertanggung jawab untuk menyelaraskan seluruh strategi dan fungsi human resources dengan tujuan perusahaan sehingga mampu berkontribusi terhadap pencapaian kinerja organsasi dan mendorong pertumbuhan bisnis yang diinginkan perusahaan demi terciptanya keunggulan kompetitif.

Diakui Ulil, tugas sebagai HCBP harus memiliki keluwesan berkomunikasi. kontribusi HCBP dipandang penting dalam proses ini sebagai cara progresif untuk menjembatani komunikasi management level ke para karyawan dan sebaliknya, selain itu yang tidak kalah penting juga memastikan seluruh karyawan bekerja sesuai koridornya sesuai dengan peraturan perusahaan yang berlaku.

"Tugas utama HCBP ialah terkait kekaryawanan jadi sifatnya lebih internal, memotivasi karyawan untuk mencapai target dan siap menghadapi persaingan bisnis yang ada. Sebagai HCBP, kita wajib menunjukkan dan mencontohkan kepribadian yang bisa dipercaya oleh karyawan sehingga karyawan tidak perlu malu atau segan berpartner dengan kita. Kita bisa melihat strength dan weakness point dari tiap karyawan, apa kebutuhan development yang tepat bagi mereka agar kita dapat menyiapkan team kerja yang militan dan siap berkontribusi untuk mencapai target," katanya.

Febrinauli Ruth Valentine Silaen (Ulil) (TRIBUN MEDAN/HO)

Ia menjelaskan untuk menjadi karyawan yang baik dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Culture dari PT XL Axiata yang sering disingkat It’s XL merupakan salah satu inspirasinya. Yang pertama adalah Uncompromizing integrity, prinsipnya adalah "only do the right things" secara konsisten, bertanggung jawab apapun rules yang diemban dan compliance terhadap aturan yang berlaku.

Selain itu, dalam bekerja setiap karyawan juga memerlukan teamwork dan kolaborasi untuk mencapai target. "Team Synergy, I deliver on my promise. Prinsipnya give the best version of yourself dan jangan lupakan kolaborasi dengan team. Superman enggak ada didunia nyata, adanya superteam because together everyone achive more. Lalu yang tak kalah penting berikutnya adalah Simplicity Minded yang artinya executing in a simple, fast, consistent and reliable way. Enggak usah dibawa ribet, sederhana tapi tepat sasaran," ungkapnya.

"Kemudian, Exceptional Performance, I do my best to win together. Balik lagi tujuan kita melakukan yang terbaik bukan cuma untuk mengasah atau meningkatkan kompetensi kita, tapi khususnya untuk meraih sukses dan kemenangan bersama," tambahnya.

Dengan menjadi HCBP, secara pribadi Ulil mendapat pengalaman dan pendewasaan diri. Bersikap netral dan tidak menghakimi adalah kunci.

"Apapun yang kita lihat dengan mata kita dan persepsi kita belum tentu seperti situasi sebenarnya dari orang tersebut. Kita harus netral dan no judgement," ucap perempuan kelahiran Jakarta, 14 Februari 1988 ini.