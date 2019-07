Jessica Mila Ngaku Merasa Malu saat Menonton Kembali Perannya di Sinetron GGS, Ini Alasannya

Kepada Ernest Prakasa, Jessica mengaku saat ini jika melihat lagi penampilannya dalam GGS, ia merasa malu.

TRIBUN-MEDAN.com - Lima tahun berlalu sejak penayangan perdana Ganteng Ganteng Serigala (GGS), satu di antara bintang utamanya artis peran Jessica Mila mengungkapkan perasaannya tentang sinetron itu.

"Lu malu enggak pernah terlibat di GGS? Kalau ngeliat diri lu sendiri gitu di YouTube lu di GGS gitu, malu enggak?" tanya Ernest pada awalnya, seperti dikutip Kompas.com, Sabtu (6/7/2019).

"Iya (malu). Karena aku kayak ngerasa, ini apa sih gue gitu ha ha ha," jawab Jessica sambil tertawa bersama Ernest.

Perempuan kelahiran 9 Agustus 1992 tersebut mengatakan bahwa salah satu yang membuatnya merasa seperti itu sekarang ini adalah animasi dalam GGS .

Namun, ia sebenarnya maklum karena para kru juga dituntut untuk bekerja serba cepat, terlebih ketika rating si sinetron tinggi, sehingga pengerjaannya tak maksimal.

"Beberapa kadang animasinya ada yang... Ya karena pengerjaan scene-nya cepet ya, jadi mau enggak mau yang jadi serigala jadi kayak anjing gitu he he he. Kayak kok serigalanya gemes. Jatohnya enggak serem he he he," ujar Jessica.

Ia juga malu pada penampilannya sendiri ketika itu, di mana Jessica harus berakting sambil berimajinasi.

"Terus kan kita kan acting-nya kayak yang harus yang... Itu gimana sih harus mengimajinasikan pacaran sama vampir-lah, sahabatan sama serigala, gitu. Jadi gimana ya. Pas ngeliat tuh kayak... apa sih, gitu," ucap Jessica seraya tertawa.

