Jadwal Siaran Langsung Laga Persija vs Persib di Liga 1 2019, Ini Link Live Streaming Bisa Ditonton

Persija Jakarta vs PSS Sleman

Big match Persija vs Persib akan warnai jadwal siaran langsung Liga 1 2019 pekan 8 yang berlangsung pekan ini

Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung akan jadi salah satu laga yang paling panas di pekan ini.

Liga 1 2019 memasuki pekan ke-8.

Pertandingan dijadwalkan digelar paling awal di pekan ini, Rabu (10/7/2019) di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta.

Menurut Sekjen The Jackmania Dicky Soemarno, pertandingan Persija vs Persib akan tetap digelar dengan penonton dan kick off digelar sesuai jadwal.

Persib sendiri datang ke Jakarta setelah kalah telak 4-0 dari Persebaya di pertandingan terakhir.

Sementara Persija baru saja memastikan diri lolos ke babak final Piala Indonesia.

Meski demikian, posisi kedunya di papan klasemen cuma selisih satu poin dan satu tangga di klasemen sementara.

Duel tim papan atas juga tersaji, antara Tira Persikabo kontra Madura United, dan PSM vs Bhayangkara FC.

Tira Persikabo dan Madura United merupakan tim yang belum terkalahkan hingga pekan ke-7 Liga 1 2019.