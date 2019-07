Wakil Bupati Resmikan Pabrik Pakan Ternak Baru di KIM IV Deliserdang

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Wakil Bupati Deliserdang Ali Yusuf Siregar hadir dalam peresmian Pabrik Pakan Ternak Baru milik PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (Japfa) di Kawasan Industri Medan (KIM) IV, Deliserdang, Selasa (9/7/2019).

Pakan ternak tersebut diharapkan memberikan manfaat menuju kesejahteraan bersama.

Pabrik yang berdiri di atas lahan seluas 12 ha, merupakan perluasan dari pabrik sebelumnya yang berada di wilayah Tanjungmorawa, Deliserdang. Pabrik ini hadir sebagai kebutuhan akan pasokan ternak di wilayah Aceh, SUmatera Utara, Riau, Kepulauan Riau dengan kualitas produk berstandar internasional.

"Melalui perluasan pabrik di area Kawasan Industri Medan ini, mencerminkan komitmen yang kuat untuk tumbuh dan berkembang bersama masyarakat Indonesia," ujar Head of Operation Poultry Feed Anwar Tandiono dalam sambutannya.

Pabrik ini, imbuh Tandiono nantinya akan memproduksi pakan ternak dengan kapasitas produksi sebanyak 20.000 ton/bulan dengan menyerap sumber daya manusia dari masyarakat lokal. Di area yang sama juga sedang dilakukan proses pembangunan pabrik pakan ikan dan udangf yang memiliki kapasitas poduksi pakan ikan apung sebesar 9.500 ton per bulan, Pakan ikan tenggelam sebesar 2.000 ton per bulan, dengan pakan udang sebesar 70 ton per bulan.

Dalam kesempatan tersebut, Anwar juga menyampaikan bahwa peresmian pabrik baru Indojaya ini merefleksikan dan menegaskan komitmen perusahaan untuk terus membantu pemerintah dalam mewujudkan kemandirian pangan, khususnya dalam membantu menyediakan pasokan protein hewani berkualitas dengan harga yang terjangkau.

PT Indojaya Agrinusa merupakan salahsatu anak usaha PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk yang bergerak dalam bidang agribisnis, dengan memiliki lini kegiatan produksi pakan ternak, pembibitan ayam dan kemitraan budidaya ayam broiler (pedaging) serta budidaya perairan.

Dalam peresmian ini, pihak perusahaan pun mengajak para tamu undangan yang terdiri dari pemerintah maupun mitra untuk mengunjungi beberapa bagian perusahaan yang mulai akif memproduksi pakan ternak berkualitas

(cr15/tribun-medan.com)