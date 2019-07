Adrian 'Papua Badboy' Mattheis Jebolan ONE Championship Berlaga di Malaysia, Ini Pesan Sang Ibu

Atlet ONE Championship asal Indonesia, Adrian Mattheis.

ONE CHAMPIONSHIP

Para atlet mixed martial arts (MMA) dunia sudah mulai bersiap di Kuala Lumpur, Malaysia, jelang pergelaran ONE: Masters of Destiny pada 12 Juli mendatang.

Ajang ini akan menampilkan berbagai laga berkelas dunia, di mana pertandingan puncak malam itu menampilkan pertemuan kembali Petchmorakot Petchyindee Academy melawan Giorgio "The Doctor" Petrosyan dalam babak perempat final ONE Featherweight World Grand Prix.

Pertandingan lainnya yang sangat dinanti publik adalah duel divisi strawweight wanita, antara juara dunia "Unstoppable" Angela Lee dan pemegang delapan gelar juara dunia Brazilian Jiu-Jitsu (BJJ) dari Brasil, Michelle Nicolini.

Salah satu petarung kebanggaan Indonesia, Adrian "Papua Badboy" Mattheis, juga akan bertanding dalam pembukaan ajang ONE: Masters of Destiny.

Adrian Mattheis akan melawan pesaingnya dalam divisi strawweight asal China, Li Zhe.

Adrian tiba di Negeri Tirai Bambu pada hari Selasa (9/7/2019) bersama pelatihnya, Zuli Silawanto.

"Kami hanya berdua tiba di Malaysia, sedangkan tiga orang anggota tim pendukung baru akan tiba hari Rabu," kata atlet berdarah Ternate ini seperti dikutip dari ONE Championship.

"Setiba di Kuala Lumpur, saya langsung menjalani medical check-up dan timbang berat badan. Hasilnya sudah oke."

"Saya hanya harus menjaga berat badan, beristirahat, dan melakukan latihan ringan menggunakan fasilitas gym di hotel saja," ucap Adrian menambahkan.

Sayangnya, ibunda dari "Papua Badboy" hanya dapat mendukung melalui doa dari Jakarta, selain tentunya juga akan menonton langsung tayangan ONE: Masters of Destiny melalui aplikasi ONE Championship.