Chef Arnold Poernomo Kabarkan Kelahiran Anak Pertama, Unggah Foto Menggendong Buah Hatinya

TRIBUN-MEDAN.com - Chef Arnold Poernomo baru saja dikaruniai anak pertama.

Kabar bahagia ini dibagikan oleh Chef Arnold melalui akun Instagramnya.

Dalam unggahannya, salah satu juri di gerai Masterchef Indonesia ini memposting potret dirinya tengah menggendong sang buah hati.

Dengan lembut Chef Arnold menggendong dan memberikan ciuman manis untuk si kecil.

Tak hanya itu, suami dari Tiffany Joy ini juga menuliskan ungkapan bahagianya sebagai caption.

"Im so glad you have the best of me and your mom, therefore you deserve nothing less than the best in this life. You bring so much joy to everyone around you. You complete me and gave me a whole new purpose in life. To me you are perfect," tulis Chef Arnold.

( Aku sangat senang, kamu memiliki yang terbaik dariku dan ibumu, karena itu kamu berhak mendapatkan yang terbaik dalam hidup ini. kamu membawa begitu banyak sukacita bagi semua orang di sekitarmu. Kamu melengkapi diriku dan memberiku tujuan baru dalam hidup. Bagiku kamu sempurna)