Paket Unlimited Internet untuk Jemaah Haji Mulai dari Rp 275 Ribu

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Indosat Ooredoo menghadirkan Roam Unlimited Haji, paket unlimited internet dan aplikasi yang memastikan pelanggan lancar berkomunikasi dan browsing selama menjalankan ibadah Haji.

Marketing Communication Manager Sumatera Indosat Ooredoo, Idil Darwan mengatakan layanan ini bekerja sama dengan seluruh operator di Arab Saudi, sehingga pelanggan Indosat Ooredoo dapat melakukan aktifitas telpon, SMS dan internetan dengan menggunakan jaringan terbaik.

"Saat ini, kita masuk nuansa Haji Sumut (Sumatera Utara), menjawab kondisi ini Indosat telah menyiapkan satu paket komunikasi yang InsyaAllah nanti akan memberi kenyamanan kepada jemaah calon haji untuk berkomunikasi selama menunaikan ibadah haji di tanah suci. Paket itu kita beri nama Roam Unlimited Haji, paket ini merupakan paket terbaik yang kita siapkan karena kita bekerjasama dengan seluruh operator seluler yang ada di Arab Saudi. Sehingga dimanapun jemaah calon haji berada dapat layanan terbaik," ujar Idil, di Hotel Grand Aston Medan, Rabu (10/7/2019).

Ia menjelaskan pelanggan prabayar IM3 Ooredoo dapat langsung menggunakan Unlimited Roam Haji secara otomatis (tanpa registrasi) sepanjang pulsa mencukupi. Sementara itu, untuk pelanggan Pascabayar, fitur International Roaming (IR) harus aktif terlebih dahulu sebelum menggunakan layanan roaming.

"Indosat Ooredoo berkomitmen untuk selalu memberikan kemudahan akses layanan komunikasi bagi pelanggan dalam kondisi apapun. Pelanggan juga tidak perlu melakukan pengaturan atau pemilihan operator secara manual dan ganti kartu," ucapnya.

Tidak hanya untuk Haji, Indosat Ooredoo juga memiliki produk Roam Unlimited yang bisa digunakan di berbagai negara dari Asia, Amerika dan Eropa. Paket Unlimited Internet Roaming Amerika dan Eropa dapat digunakan secara otomatis di semua jaringan operator di 27 negara.

Dalam kesempatan yang sama, Sales Area Manager Medan, Sembodo Budhiharto mengatakan pihaknya menawarkan paket yang istimewa dan kompetitif kepada pelanggan Indosat.

"Paket Haji Indosat ini kita siapkan dalam bentuk paket yang super komplet dimana bukan hanya terdiri dari paket data saja tetapi juga ada paket telepon dan sms. Jangkauan lebih luas, enggak ribet ganti kartu. Sehingga memudahkan para jemaah haji disana, ibadah haji lebih fokus dibandingkan cari kartu lokal yang di Arab Mandina atau Mekah," ujar Sembodo.

Ia menjelaskan Indosat juga menyiapkan paket-paket yang sangat fleksibel yang 20 hari, 30 hari dan 45 hari disesuaikan dengan kebutuhan jamaah.

"Kemudian juga dari sisi harga Indosat juga menawarkan harga yang sangat fleksibel, mulai dari Rp 275 ribu sampai dengan yang paling tinggi itu di Rp 750 ribu yang membedakan hanya difasilitasnya," ucap Sembodo.

Dikatakannya, untuk paket yang Rp 270 ribu itu memiliki fasilitas untuk telepon untuk SMS tetapi untuk paket diatas Rp 350 ribu sudah dilengkapi dengan fasilitas internet juga.

"Pelanggan yang tidak mengambil paket haji yang tadi, pelanggan juga bisa menikmati layanan internet dan layanan-layanan lainnya dengan tarif yang sudah ada di sini internet 39.900 per hari, sms-nya terima gratis, kirim SMS Rp 1.500, tarif telepon Rp 3.000 per menit, nelepon ke tanah air dan lokal di Arab Rp 6 ribu per menit dan Nelepon internasional itu senilai Rp 45 ribu per menit," ujarnya.

Selain bisa menyesuaikan masa waktu sesuai kebutuhan pelanggan, Unlimited Roam Haji juga bisa digunakan di negara timur tengah lainnya, Turki, Mesir, Palestina, Qatar dan Uni Emirat Arab dengan tariff yang sama.

"Indosat memberikan banyak cara kepada pelanggan untuk bisa melakukan registrasi paket

Roam Unlimited Haji di *122*12# atau aplikasi MyIM3. Kemudian juga bisa melalui website di marketplace-marketplace, bukalapak, Tokopedia dan lain-lain. Ada di store, indomart, alfamart, dan melalui banking juga bisa," tutupnya.

