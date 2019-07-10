Ponsel Baru 2019
RESMI, HP Baru Infinix S4 Diluncurkan, Spesifikasi Infinix S4,Promo Ponsel Jual Perdana Rp 1.999.000
RESMI, HP Baru Infinix S4 Diluncurkan, Spesifikasi Infinix S4,Promo Ponsel Jual Perdana Rp 1.999.000
TRIBUN-MEDAN.COM - RESMI, HP Baru Infinix S4 Diluncurkan, Spesifikasi Infinix S4,Promo Ponsel Jual Perdana Rp 1.999.000
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Pabrikan smartphone asal Hong Kong, Infinix telah resmi meluncurkan produk terbarunya, Infinix S4 di Indonesia.
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Dikutip dari Kompas.com, Infinix S4 memiliki kamera depan beresolusi 32 megapixel yang juga didukung dengan teknologi kecerdasan buatan (AI).
Kamera depan Infinix S4 tersebut terletak pada bagian poni (notch) layar.
Penjualan perdana dari Infinix S4 akan dilakukan pada Jumat, 12 Juli 2019.
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Berikut Spesifikasi lengkap Infinix S4, dikutip TribunWow.com dari GSMArena:
Layar: Infinix S4 menggunakan layar berjenis Amoled dengan lebar 6.2 inci (720 x 1520 pixels), dan memiliki rasio 19:9 (~271 ppi density).
Sistem Operasi : Infinix S4 menggunakan versi Android 9.0 (Pie).
Dapur Pacu: Ditenagai oleh chipset Mediatek MT6762 Helio P22 (12nm).
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Resmi
HP Baru Infinix 4 Diluncurkan
Spesifikasi Infinix S4
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Jual Perdana Rp 1.999.000
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Infinix S4 Diluncurkan
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