Suryanation Motorland akan Hadir di Tahun 2019

MEDAN.TRIBUNNEWS.com, JAKARTA – Suryanation Motorland kembali digelar tahun ini. Event terbesar bagi pecinta dunia custom dan motor enthusiast di Indonesia yang memasuki tahun kelima penyelenggaraan ini akan membawa beberapa konten acara baru yang akan dihadirkan melalui beberapa rangkaian acara seperti Suryanation Motorland Road to Battle, Suryanation Motorland Hangout, Suryanation Motorland Ridescape dan juga Suryanation Motorland Battle.

Rizky Dwianto, Suryanation Motorland Committee mengatakan, ajang ini kembali memperkuat komitmen untuk menjadi wadah bagi para pecinta roda dua dan penggiat kustom untuk berkreasi. “Tema “Inspiration in Action” yang dipilih untuk memberikan semangat kepada pelaku dan pecinta dunia custom dan roda dua untuk tetap terus berkarya dan menghasilkan karya terbaik,” ujarnya. Rangkaiannya telah dimulai dengan acara Suryanation Motorland Road to Battle. Selain itu, akan ada juga Suryanation Motorland Hangout dan Suryanation Motorland Ridescape, sebuah acara khusus yang disiapkan untuk bikers yang menyukai kegiatan riding dan moto camp.

Acara yang paling ditunggu adalah Suryanation Motorland Battle yang akan hadir di Kota Medan, Palembang, Makassar, Denpasar, Surabaya dan acara puncak Suryanation Motorland Show Off di Jakarta. Custom Bike Contest masih akan menghadirkan beberapa kelas untuk kategori dibawah 250cc (U250cc) dan diatas 250cc (A250cc). Berbagai kategori dihadirkan antara lain Kelas Chopper/Bobber U250cc, Scrambler/Tracker U250cc, Cafe Racer U250cc, Street Cub/Choppy Cub U250cc, Sport FFA, Chopper/Bobber A250cc, Scrambler/Tracker A250cc, Free For All (FFA), Exhibition Class (Classic Bikes, Classic Scooter, Matic Custom, Moto-Art: Pinstripe dan Lettering, Best American V Twin, Best Mini Bike, Best Painting dan Recognition Awards).

Salah satu penyegaran yang dilakukan kali ini adalah pemilihan dewan juri yang menilai Custom Bike Contest dengan menghadirkan builder-builder segudang pengalaman internasional yakni, Veroland (Kickass Choppers-Jakarta) dan Dodi Irhas (Dodi Chrome Cycles-Jakarta). Kemudian bergantian untuk menilai bergantian di tiap kota seperti Samuel (Abnormal Cycles-Italia) di Medan, Christian Sosa (Sosa Metalworks-Amerika Serikat) di Palembang pada 3 Agustus nanti, Kaichiro Kurosu (Cherry’s Company-Jepang) di Makassar, Winston Yeh (Rough Crafts-Taiwan) di Denpasar dan Pete Pearson (Rocket Bobs Cycles-Inggris) di Surabaya.