Tahir Foundation Bantu Ringankan Beban Keluarga Korban Kebakaran Pabrik Korek Api di Langkat

TRIBUN-MEDAN.com - Kebakaran pabrik korek api di Langkat menyita perhatian banyak orang. Bagaimana tidak, 30 jiwa melayang dalam kebakaran yang terjadi pada Jumat (21/6/2019) itu.

Banyak pihak yang kehilangan anggota keluarganya seperti istri bahkan anak-anaknya. Kejadian ini mendapat perhatian dari Pemilik Mayapada Group, Dato Sri Tahir.

Tahir Foundation melalui Kompas, memberikan bantuan kepada para ahli waris korban kebakaran ini.

"Semoga ini bisa sedikit mengurangi rasa duka, bisa dipakai. Saya kehabisan kata-kata ini. Saya kira perasaannya pasti sangat berat ya. Saya tidak mau basa-basi memberikan hiburan. Apakah uang bisa menghibur, bisa dikatakan enggak. Karena kan yang hilang itu suaminya, anaknya. Saya kira pasti sedihnya mendalam sekali, ujar Dato.

Tahir Foundation menyerahkan bantuan senilai Rp 25 juta per keluarga kepada 22 Ahli Waris Korban Kebakaran Pabrik Korek Api.

Penyerahan bantuan ini dilakukan di Kantor Kompas Jalan K.H. Wahid Hasyim No.37, Rabu (10/7/2019).

"Tapi kita datang kesini untuk sama-sama berbagilah. Bahwa masih ada orang lain yang ingin tahu dan mau berbagi rasa duka," sambungnya.

Suasana di lokasi kebakaran pabrik mancis di Desa Sambirejo, Kecamatan Binjai, Sumatera Utara, Jumat (21/6/2019).TRIBUN MEDAN/RISKI CAHYADI (Tribun Medan/Riski Cahyadi)

Ia juga memberikan semangat bagi para keluarga korban. Dato berharap keluarga korban bisa lebih tangguh dalam menjalani kehidupan dan lebih berhati-hati kedepannya.

"Hidup ini kan satu perjuangan. Kita harus go on, kalau bahasa inggris bilang show must go on. Semoga lebih tangguh menjalani hidup dan lebih hati-hati lain kali. Memang kecelakaan di pabrik kimia, pabrik korek, pabrik mercun memakan korban besar sekali karena begitu dahsyatnya," ujarnya.

Wakil Pemimpin Umum Harian Kompas, Budiman Tanuredjo mengatakan Kompas sebagai perantara untuk Tahir Foundation memberikan bantuan pada keluarga korban kebakaran ini.