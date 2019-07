AC Milan Incar Bek Potensial Milik RB Leipzig, Nilai Tranfernya Capai 35 Juta Euro

AC Milan dikabarkan mengincar bek tengah muda milik RB Leipzig, Dayot Upamecano, pada bursa transfer musim panas 2019.

Dayot Upamecano menjadi batu karang di lini belakang RB Leipzig kala mengarungi Liga Jerman musim 2018-2019.

Pertahanan solid yang dimainkan bek berusia 20 tahun tersebut membuat Leipzig hanya kebobolan 29 gol pada musim lalu.

Penampilan terbaik Dayot Upamecano terjadi ketika membela RB Leipzig pada musim 2017-2018 dengan total 41 penampilan di berbagai ajang.

Cedera lutut pada tengah musim 2018-2019 membuatnya hanya bermain total sebanyak 22 laga di semua ajang kompetitif RB Leipzig.

Bakatnya mulai tercium oleh klub-klub top Eropa sejak bermain reguler bersama RB Leipzig pada musim 2017-2018.

AC Milan dikabarkan menjadi salah satu klub yang menginginkan jasa bek asal Prancis tersebut.

Dilansir dari Calciomercato, pihak manajemen menginginkan pertemuan dengan salah satu agen Upamecano guna mencari peluang untuk mencapai kesepakatan dengan Leipzig.

Namun, kesepakatan kedua klub sulit terwujud mengingat harga Upamecano yang cukup mahal.

RB Leipzig membanderol Upamecano senilai 35 juta euro (sekitar Rp 554 miliar), jumlah tersebut dirasa tidak realistis mengingat I Rossoneri baru saja terkena sanksi Financial Fair Play (FFP) dari UEFA.

Milan are interested in RB Leipzig defender Dayot Upamecano. The price tag is very high. [Di Marzio] pic.twitter.com/BzZrBYoPq9