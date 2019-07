Hanya Ada Satu Atlet yang Melampaui Kepopuleran Messi dan Ronaldo, Karena Keistimewaannya

Ternyata bukan megabintang Barcelona asal Argentina, Lionel Messi, ataupun megabintang Juventus dari Portugal, Cristiano Ronaldo, yang menyandang status atlet paling populer.

Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo kerap dianggap sebagai pesepak bola terbaik sepanjang masa.

Messi bergelimang gelar bersama Barcelona.

Kapten timnas Argentina ini sanggup mempersembahkan 10 titel Liga Spanyol dan empat trofi Liga Champions.

Tak heran, Lionel Messi tujuh kali dinobatkan sebagai La Liga Best Player dan lima kali menerima penghargaan Ballon d'Or.

Adapun Cristiano Ronaldo selalu berhasil menguasai liga domestik ketika memperkuat Manchester United (3 gelar; Liga Inggris), Real Madrid (2; Liga Spanyol), dan Juventus (1; Liga Italia).

Selain itu, Ronaldo juga mampu membawa Man United (1 kali) dan Real Madrid (4) merajai Liga Champions.

Pencapaian tersebut mengantarkan Ronalado ke sejumlah penghargaan individu, seperti Premier League Player of the Season (2007, 2008), La Liga Best Player (2014), dan Serie A Most Valuable Player (2019).

Soal koleksi Ballon d'Or, Ronaldo pun sejajar dengan Messi.

Namun, taburan prestasi tersebut tak membuat Ronaldo dan Messi sebagai atlet yang paling terkenal.