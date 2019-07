Liburan Mewah Bunga Citra Lestari fengan Ashraf dan Putranya, Naik Kapal Pinisi hingga Labuan Bajo

Setelah menaiki Kapal Pinisi, BCL dan Ashraf pun langsung terpukau dengan keindahan alam di Labuan Bajo ketika pagi hari.

TRIBUN-MEDAN.com - Bunga Citra Lestari atau yang akrab disapa BCL kini tengah menikmati liburan seru bersama keluarga kecilnya di wilayah Timur Indonesia.

Lewat beberapa unggahan di akun Instagram pribadinya, @bclsinclair, BCL pun membagikan beberapa potret saat berlibur ke Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.

Selama liburan ke Labuan Bajo, BCL mengajak serta sang suami, Ashraf Sinclair dan putra semata wayangnya, Noah.

"Guess where we are," tulis akun @bclsinclair dalam kolom komentar.