Via Vallen Terkini - Lagu Baru Via Vallen 'Senorita' Versi Koplo, tak Perduli Nyinyiran Oknum

TRIBUN-MEDAN.COM - Via Vallen Terkini - Lagu Baru Via Vallen 'Senorita' Versi Koplo, tak Perduli Nyinyiran Oknum

//

Via Vallen kerap mendapat nyinyiran terkait seringnya ia mencover lagu-lagu yang tengah hits menjadi versi dangdut koplo.

Baca: BOCAH Jatuh Terperosok ke Dalam Lubang Paku Bumi 32 Meter, Kondisinya Mengharukan

Via Vallen Terkini - Lagu Baru Via Vallen 'Senorita' Versi Koplo, tak Perduli Nyinyiran Oknum (INSTAGRAM @ryanogilvy dan viavallen)

Terkesan diam selama ini, Via Vallen akhirnya buka suara.

Via Vallen mengeluarkan unek-uneknya, sekaligus merilis cover terbaru lagu 'Senorita' versi dangdut koplo yang aslinya dinyanyikan Camela Cabello feat Shawn Mendes.

Baca: KPK Akan Bawa Nurdin Basirun, Gubernur Kepri yang Diciduk KPK ke Jakarta, 6 Orang Diamankan

Lewat teaser yang baru saja ia bagikan, Via Vallen mengungkapkan kalau ia sama sekali tidak peduli dengan nyinyiran oknum yang membencinya.

Baca: Rizieq Shihab Terkini - Ternyata Ini Persoalan Rizieq Sebenarnya di Arab Saudi, Penjelasan Dubes

Via Vallen mengatakan ia akan selalu bersemangat mengeluarkan karya-karya untuk para penggemarnya.

Via juga merasa para haters hanya berkomentar tentang lagu yang ia cover tanpa memberikan reaksi serupa terhadap penyanyi lainnya.

Tak ambil pusing dengan nyinyiran itu, Via Vallen merilis clip lagu 'Senorita' versi koplo yang berhasil digarap bersam akru hanya dalam semalam di Jogja.

"Inii buat temen2 vyanisty dan semua penggemar koplo, request an Senorita versi koplo sudah bisa dinikmati di youtube “ Via Vallen Official “ yaaaa