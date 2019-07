INILAH Calon Istri Boy William, Karen Hosea, Putri Konglomerat Hartono Hosea Owner Sun Motor

TRIBUN-MEDAN.COM - Aktor sekaligus presenter Boy William siap akhiri masa lajangnya.

Pria berusia 27 tahun ini baru saja melamar sang kekasih yang diketahui bernama Karen Vendela Hosea.

Dilihat TribunSolo.com dari posting-an melalui akun Instagramnya, @boywilliam17, Boy William sangat bahagia lantaran sang kekasih mengatakan bersedia menerima lamaran.

Berikut posting-an lengkapnya.

"She said Yes! (dia bilang bersedia!)

One fine day in the middle of nowhere, i got down on my knees.

(Suatu hari yang indah di suatu tempat, aku berlutut.)

Thank you for choosing me.

(Terima kasih telah memilihku)