TRIBUN-MEDAN.com - Kabar Raisa Andriana Terkini: Penampilan Raisa Usai Rehat 7 Bulan hingga Pujian Suami Hamish Daud.

//

Penyanyi Raisa Andriana memutuskan untuk kembali tampil menyanyi di panggung setelah rehat selama 7 bulan.

Seperti diketahui, Raisa sempat istirahat manggung setelah melahirkan putri pertamanya, Zalina Raine Wyllie pada 12 Februari 2019.

Putri Raisa dan Hamish, Zalina Raine Wyllie curi perhatian (Instagram/shelomitadiah)

Istri Hamish Daud ini pun mengunggah momen pertamanya tampil di panggung setelah lebih dari setengah tahun vakum.

Raisa menceritakan betapa bahagianya tampil kembali di panggung.

"Feels so good to be back on stage," tulis Raisa pada unggahannya, Kamis (11/7/2019).

Pada unggahannya, Raisa mengunggah foto dirinya sedang di atas panggung.

Tampak ia mengenakan dress berwarna peach.

Kabar Raisa Andriana Terkini: Penampilan Raisa Usai Rehat 7 Bulan hingga Pujian Suami Hamish Daud (dok)

Raut bahagia tampak di wajah ibu satu anak ini.

Unggahan Raisa ini pun menuai perhatian dari sejumlah rekan selebriti dan musisi.