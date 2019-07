Keponakan Ashanty, Millendaru Terjun ke Dunia Akting, Tak Segan Lakoni Adegan Dewasa

Millendaru ternyata mencoba peruntungannya di dunia akting. Di akting perdananya, Millen bahkan tak segan beradegan layaknya orang dewasa.

TRIBUN-MEDAN.com - Keponakan Ashanty, Millendaru atau selama ini dikenal dengan nama Millencyrus baru - baru ini membagikan sebuah video teaser web series terbaru.

Ya, sepupu Aurel Hermansyah ini ternyata mencoba peruntungannya di dunia akting.

Di akting perdananya, Millen bahkan tak segan beradegan layaknya orang dewasa.

"Sneak peak" #Millenfirstseries#Webseries#romance," tulis Millen di keterangan videonya.

Millen yang lahir pada 28 Agustus 1999 silam ini semakin sering menunjukkan jati dirinya sebagai seorang transgender.

Di postingan Instagram terbaru, Millen bahkan menegaskan tak peduli tentang pemikiran orang lain tentang dirinya.

"I am who I am, I am what I am,

I do what I do and

I ain’t never gonna do it any different.