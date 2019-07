Kimmy Jayanti Melahirkan Anak Perempuan, Greg Nwokolo Umumkan Nama dan Perlihatkan Wajah Sang Bayi

Kabar bahagia dibagikan Greg Nwokolo melalui akun Instagramnya. Ia mengabarkan sang istri, Kimmy Jayanti telah melahirkan anak pertama mereka.

TRIBUN-MEDAN.com - Berita bahagia datang dari keluarga kecil Kimmy Jayanti dan Greg Nwokolo.

Kebahagiaan sepasang suami-istri yang romantis ini makin lengkap dengan hadirnya anak yang telah dinanti-nantikan.

Kabar bahagia ini dibagikan Greg Nwokolo melalui akun Instagramnya pada Kamis (11/7/2019).

Greg terlihat menemani Kimmy Jayanti menanti masa persalinan.

Greg mengunggah foto tangannya dan tangan sang istri yang saling menggenggam.Tangan Kimmy sendiri sudah dipasangi infus.

Kimmy Jayanti melahirkan anak pertama (IG Story/ greg11n)

Tak lama setelah proses kelahiran, Greg Nwokolo segera mengumumkan nama anaknya.

Bayi yang lahir dengan jenis kelamin perempuan ini diberi nama Kimberly Akira Gregory.

Buah cinta Greg dan Kimmy ini diberi nama panggilan Joy.

Hello dedre Kimberly Akira Gregory,our JOY is finally here..we love you.. (emoji)