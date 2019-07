Lirik Lagu The Beatles 'Yesterday', Berikut Video Lagu The Beatles, Lirik dan Terjemahan

TRIBUN-MEDAN.COM - Lirik Lagu The Beatles 'Yesterday', Berikut Video Lagu The Beatles, Lirik dan Terjemahan.

//

Lagu 'Yesterday' milik The Beatles kembali hadir dalam film terbaru berjudul sama, yang baru dirilis pada 28 Juni 2019 lalu.

Baca: TERUNGKAP PESAN PENTING Sutopo Purwo (Almarhum) untuk Perokok, Ungkap Iklan Menyesatkan

Film 'Yesterday' sebenarnya memunculkan banyak lagu dari The Beatles.

Bagaimana tidak, film ini menceritakan soal seorang musisi yang dikisahkan sebagai satu-satunya orang di dunia yang mengingat karya-karya The Beatles, termasuk lagu 'Yesterday'.

Berikut TribunWow.com sajikan lagu Yesterday - The Beatles:

Berikut ini lirik dan terjemahan Bahasa Indonesia lagu 'Yesterday' - The Beatles:

Yesterday, all my troubles seemed so far away

Kemarin, semua masalahku seperti sirna begitu saja)

Now it looks as though they're here to stay

Sekarang itu terlihat meski mereka disini untuk tinggal)

Baca: CEK CCTV Terkuak Wanita Minum Air Susu Ibu (ASI Sang Bayi Asuh, Pengakuan Pengasuh Bayi Gak Disangka

Oh, I believe in yesterday

Oh, aku percaya pada hari kemarin)