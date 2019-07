Gramedia Back To School di Sun Plaza Medan, Diskon Hingga 40 Persen

Gramedia Back To School di Sun Plaza Medan. Pameran ini menghadirkan diskon hingga 40 persen.

TRIBUN-MEDAN.com-Libur sekolah akan segera berakhir, para pelajar tingkat SD sampai SMA akan kembali masuk sekolah. Berbagai macam persiapan dilakukan para siswa sebelum masuk kembali ke sekolah.

Beberapa persiapan yang dibutuhkan antara lain buku tulis atau buku pelajaran menyesuaikan dengan kebutuhan di kelas. Untuk itu Gramedia bersama CIMB NIAGA menggelar Pameran Gramedia Back To School yang diadakan di Atrium Sun Plaza, Medan.

Sales Superintendent Gramedia Sun Plaza, Reza Saputra Rambe mengatakan diadakan pameran Gramedia Back To School untuk menyambut Tahun Ajaran Baru (TAB) 2019. Pameran ini menghadirkan produk-produk alat tulis sekolah, kantor, perlengkapan sekolah, buku-buku sekolah dan sebagainya.

"Dengan kombinasi antara event yang tepat, lokasi pusat perbelanjaan yang strategis, dan kerja sama tim sehingga kita memprediksikan bahwa pameran yang diadakan setiap tahunnya ini akan berjalan dengan sukses," ujar Reza, Sabtu (13/7/2019).

Ia mengatakan kegiatan untuk memeriahkan pameran tahunan, pihaknya juga mengundang dari pihak luar yaitu "Grolier" untuk bergabung dan mensemarakkan pameran. Di sini anak-anak, remaja, bahkan orang dewasa bisa menguji tingkat intelegensi mereka (test IQ).

"Ada berbagai macam promo, kami sediakan untuk para pembeli setia Gramedia, seperti promo buku tulis dari harga Rp 26 ribu, promo alat tulis sekolah mulai dari Rp 8.500, tas sekolah best price Rp 159 ribu dan disc up to 40 persen, hingga special diskon buku-buku sekolah sebesar 15 persen, dan masih banyak lagi," ucapnya.

Dikatakannya, tujuan kegiatan ini adalah untuk mengembangkan pangsa pasar Gramedia serta meningkatkan

Brand Image Gramedia dan mitra atau sponsor yang berpartisipasi.

Selain itu, untuk membangun hubungan dengan customer secara lebih dekat dan menginformasikan produk-produk yang berkualitas dengan harga yang terjangkau.

"Keunikan dari kegiatan kita kali ini, disini kita juga mendemokan alat-alat kesehatan kepada pengunjung, sehingga dapat merelaksasikan diri sejenak setelah berbelanja," tambahnya.

Ia berharap dengan terselenggaranya acara ini, Gramedia dapat semakin memberikan pelayanan yang ekstra, dan penawaran yang terbaik sehingga seluruh kebutuhan pelanggan untuk menyambut tahun ajaran baru 2019 dapat terpenuhi dengan kepuasan.

"Gramedia mengadakan kegiatan pameran TAB untuk membidik pangsa pasar yang lebih luas, dimana stigma yang berkembang di masyarakat bahwa produk-produk yang kita jual terlalu mahal. Maka dengan acara ini kita ingin menginformasikan bahwa produk kita juga mampu bersaing dengan traditional market tapi dengan produk yang berkualitas," kata Reza.

(nat/tribun-medan.com)