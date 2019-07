Taylor Swift Ditabalkan jadi Selebritas dengan Bayaran Tertinggi di Dunia, Raup Rp 2,6 Triliun

Taylor Swift dinobatkan menjadi selebriti dengan penghasilan terbanyak oleh Forbes, penghasilan capai 2,6 Triliun rupiah.

TRIBUN-MEDAN.com - Tahun ini sepertinya akan menjadi tahun yang besar bagi Taylor Swift.

Musisi pop asal Amerika, Taylor Swift akan mengumumkan album studio ketujuh, Lover.

Taylor Swift sendiri juga sudah merilis dua single terbarunya.

Bahkan, perempuan berumur 29 tahun ini telah dinobatkan sebagai selebriti dengan bayaran tertinggi di dunia untuk 2019.

Semakin Matang, Taylor Swift Luncurkan Album Baru Bertemakan Cinta dan Dirasa Lebih Politis (Ig: Taylor Swift)

Pada hari Rabu (10/7/2019) Forbes merilis daftar tahunan Celebrity 100 mereka.

Website itu membuat Taylor Swift menjadi seleb dengan bayaran tertinggi dengan penghasilan sebesar $ 185 juta (Rp. 2,6 T) sebelum pajak.

Penyanyi ini sebelumnya juga pernah mendapatkan tempat nomor satu di Celebrity 100 pada tahun 2016.

Pada saat itu ia memiliki penghasilan sekitar $ 170 juta (Rp. 2,3 T), berkat Tur Dunia album 1989-nya.

Tur yang akan menopang kesuksesan bintang Shake It Off ini dengan Reputation Stadium Tour menjadi yang terlaris di AS.