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Daftar Ponsel Terbaru: Samsung Galaxy A80, Vivo S1, Realme X, Xiaomi Black Shark, Spesifikasi HP
Daftar Ponsel Terbaru: Samsung Galaxy A80, Vivo S1, Realme X, Xiaomi Black Shark, Spesifikasi HP
TRIBUN-MEDAN.COM - Daftar Ponsel Terbaru: Samsung Galaxy A80, Vivo S1, Realme X, Xiaomi Black Shark, Spesifikasi HP
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Simak 4 ponsel terbaru bulan ini.
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Empat telepon seluler (ponsel) cerdas alias smartphone baru akan meluncur di Indonesia pada bulan Juli 2019 ini.
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Empat ponsel atau handphone (HP) yang bakal hadir tersebut yakniRealme X, Vivo S1, Samsung Galaxy A80, dan Xiaomi Black Shark.
Sebelumnya, HP anyar tersebut sudah dilansir produsen secara global belum lama ini.
Anda berminat memilikinya?
Berikut tribun-timur.com rangkum daftar lengkap harga dan spesifikasi empat ponsel yang segera hadir di pasaran Tanah Air pada bulan ini:
1. Realme X