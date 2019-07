Roy Marten Terharu saat Bicara tentang Gading Marten dan Gempi

TRIBUN-MEDAN.com, JAKARTA - Artis senior Roy Marten begitu emosional ketika ia melihat foto putranya, Gading tengah memeluk sang cucu, Gempita Nora Marten atau Gempi.

Roy menganggap enam anak dan tujuh cucunya sebagai mutiara hati, termasuk Gading dan Gempi.

"Mereka adalah buah cinta saya, saya selalu menganggap mereka, apa ya, terutama Gading karena dia saat ini baru bermasalah.. Dan ya.. mau berkomentar apa saya," kata Roy terbata-bata sambil terus mengusap tangannya seperti dikutip Kompas.com dari video Trans 7 Official "DATANG KE OKAY BOS, ROY MARTEN MENANGIS | OKAY BOS (12/07/19) PART 4", Senin (15/7/2019).

Raffi Ahmad yang membawakan acara tersebut turut menenangkan Roy.

Raffi mengaku pernah hampir menangis ketika Gading mendapatkan Piala Citra setelah bercerai dari mantan istrinya, Gisel.

Menurut Raffi, saat itu, Gading menceritakan yang menjadi kebanggaannya bukanlah Piala Citra yang didapatkannya, melainkan prestasi yang bisa ia buktikan ke sang ayah, Roy Marten.

Hal itu, kata Raffi, membuktikan Gading begitu bangga kepada sang ayah.

"Thank you, thank you," kata Roy tertunduk menahan tangis seraya menepuk pundak Raffi.

Roy masih terus berusaha menahan tangisnya dengan berusaha menutupi sebagian wajahnya.

"Sori sori saya selalu emosional ketika berbicara tentang Gading dan Gempi. Ya saya minta maaf, saya emosional, it's okay. Gading akan menemukan dunianya, Gading akan menemukan kebahagiannya, saya kira. Doa saya cuma itu," ujarnya.

Ia meyakini, sang putra bisa segera bangkit dan kembali menemukan kebahagiannya.

"Gading saya kira segera bangkit, raih kemenangan kamu. Untuk Gempi ya, dia masih kecil, dia akan segera menyadari keadaannya dan tumbuh menjadi anak yang baik. Saya mencintai kalian," kata Roy Marten.

(Sherly Angeline)