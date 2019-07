Ini Jadwal Pertandingan Timnas Indonesia Lakoni Kualifikasi Piala Dunia 2022 di Zona Asia

Hasil undian Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia menempatkan timnas Indonesia satu grup dengan Uni Emirat Arab, Vietnam, Thailand dan Malaysia.

Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia dilakukan sekaligus dengan Kualifikasi Piala Asia 2023.

Pertandingan pada kualifikasi nanti akan menggunakan format double round robin di mana semua tim akan bertemu.

Kualifikasi akan dimulai dari tanggal 5 september 2019 hingga 9 Juni 2020.

Berikut jadwal pertandingan timnas Indonesia, baik kandang dan tandang, seperti yang diumumkan PSSI:

- 5 September 2019: Kandang vs Malaysia

- 10 September 2019: Kandang vs Thailand

- 10 Oktober 2019: Tandang vs UEA

- 15 Oktober 2019: Kandang vs Vietnam

- 19 November 2019: Tandang vs Malaysia

- 26 Maret 2020: Tandang vs Thailand

- 31 Maret 2020: Kandang vs UEA

- 4 Juni 2020: Tandang vs Vietnam

Juara grup dan 4 runner up terbaik akan lolos langsung ke tahap akhirkualifikasi Piala Dunia Zona Asia dan berhak lolos langsung ke Piala Asia 2023 di China.

Kemudian tim terbaik dari 24 tim tersisa akan kembali bertanding guna memperebutkan slot tersisa Piala Asia.

