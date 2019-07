LIVE BOLA HARI INI: Link Live Streaming PSS Sleman vs PSIS Semarang, PSS Sementara Unggul Skor 1-0

LIGA 1 Terkini - Laga sore Ini Semen Padang vs Bhayangkara FC, PSS Sleman vs PSIS, PSM vs Persebaya.

Duel seru kompetisi Liga 1 2019 sedang berlangsung antara PSS Sleman vs PSIS Semarang

Saksikan link live stremaing PSS Sleman vs PSIS dan sejumlah laga lainnya yang digelar,Rabu (17/7/2019) sore ini.

Babak I masih berlangsung, PSS Sleman sementara unggul 1-0 atas PSIS Semarang.

Gol untuk PSS Sleman dicetak Brian Ferriera di menit 4

Akan ada tiga pertandingan Liga 1 2019 yang akan digelar dalam dua waktu berbeda.

Semen Padang vs Bhayangkara FC dan PSS Sleman vs PSIS Semarang akan digelar pada waktu yang sama.

Gelandang Semen Padang, Jose Sardon, berebut bola dengan pemain Tira-Persikabo pada laga tunda pekan keempat Liga 1 2019. (INSTAGRAM SEMEN PADANG)

Kedua pertandingan tersebut akan dihelat pada pukul 15.30 WIB.