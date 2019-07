Mantan Wamen Luar Negeri Anggap Rich Brian Bukan Panutan meskipun Berprestasi

Mantan duta besar Indonesia untuk AS, Dino Patti Djalal. (Ambaranie Nadia K.M)

Twit Dino pun mengundang reaksi beragam dari para warganet. Bahkan, kakak Brian, Sonia Eryka ikut mengomentari twit Dino yang mengundang kontroversi tersebut.

Sonia mengunggah sebuah tangkapan layar sebuah twit Dino pada tanggal 20 April 2018 lalu.

"We are trying to find Indonesian rapper @richbrian to invite him to speak at Supermentor Los Angeles end of April, along with me and @ridwankamil. Can anyone help?" tulis Sonia.

Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf pun ikut menanggapi dengan sebuah komentar singkat, "Uhuk!".

Untuk mengonfirmasi hal ini, Kompas.com masih terus berupaya menghubungi Dino dan Rich Brian.

Nama Rich Brian mulai melejit saat ia meluncurkan video musik "Dat Stick" yang kemudian viral di dunia maya. Lagunya yang berjudul "Who That Be" juga tak kalah populer.

Setelah bergabung dengan label 88+, Brian mulai melebarkan sayap ke industri musik Amerika Serikat dan pindah ke sana tahun lalu. Pada 2 Februari 2018, Brian merilis album perdananya, Amen.

Pada awal Juni 2019 ini, Penyanyi musik rap kelahiran Jakarta 3 September 1999 tersebut diundang ke Istana Bogor oleh Presiden Joko Widodo.

Dalam pertemuan tersebut, Brian dan Jokowi membahas perkembangan musik di Tanah Air. Bagi Brian, kedatangan ke Istana adalah yang kali pertama. (Tri Susanto Setiawan)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Dino Patti Djalal Anggap Rich Brian Bukan Panutan meskipun Berprestasi"