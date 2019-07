Menilik Potret Mewahnya Undangan Pernikahan Mantan Istri Tommy Kurniawan, Tania Nadira

Tinggal menghitung hari, pernikahan Tania Nadira dan Abdulla Alwi jadi sorotan karena undangan super mewah yang mereka sebar. Hal tersebut diketahui dalam unggahan Instagram Tania Nadira.

TRIBUN-MEDAN.com - Mantan istri Tommy Kurniawan, Tania Nadira bakal melepas status janda dengan menikahi pria Arab bernama Abdulla Alwi pada 26 Juli 2019 nanti.

Dalam unggahannya tersebut Tania Nadira memperlihatkan postingan dari salah satu saudaranya yang tak bisa hadir di hari bahagianya tersebut.

"It breaks my heart that i can't attend your big day my twin cousin.. i wish for you the best and may this marriage last forever with love and happiness for both of you," tulis pemilik akun @alyasmom17.

Mantan istri Tommy Kurniawan ini pun menuliskan kesedihannya atas ketidak hadiran pemilik akun @alyasmom17 tersebut.

"Sedihnya lo ga bisa datang," tulis Tania.

Di balik unggahan tersebut ada satu hal yang tak kalah menarik.

Ya, adalah undangan mewah pernikahan Tania Nadira dan Abdulla Alwi yang beraksen emas.