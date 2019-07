Palsukan Kartu Kredit Hingga Raup 2,5 Miliar, Tiga Pria Ini Divonis 5 Tahun 3 Bulan Penjara

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Tiga terdakwa kasus pemalsuan kartu kredit Bank BRI divonis masing- masing 5 tahun 3 bulan penjara oleh Hakim Ketua Irwan Efendi di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Selasa (17/7/2019).

Ketiganya adalah Hoekky Tejo alias Kirandi Syaputera (34), Basri Siregar (42), dan Muhammad Fadli Nasution (36).

Selain hukuman penjara, majelis hakim juga membebankan ketiga terdakwa dengan membayar denda Rp 1 miliar dengan ketentuan apabila tidak dibayar digantikan dengan hukuman 3 bulan kurungan.

Terdakwa yakni Hoekky tinggal di Jalan Karya Kasih Kompleks Villa Salimar 18 Kelurahan Pangkalan Mansur Kecamatan Medan Johor.

Terdakwa Basri Siregar warga Jalan Karya Sari Nomor 32 LK X Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor.

Dan Muhammad Fadli Nasution warga Jalan Kiwi X Nomor 156, Kecamatan Percut Sei Tuan.

Majelis hakim dalam amar putusannya menyatakan ketiga terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 3 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 64 KUHP jo pasal 378 KUHP jo pasal 33 jo pasal 49 UU No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

"Mengadili, menjatuhkan hukuman kepada ketiga terdakwa dengan hukuman 5 tahun 3 bulan penjara dan denda Rp1 miliar dengan ketentuan apabila tidak dibayar digantikan dengan hukuman 3 bulan kurungan," terang Hakim Ketua Irwan Efendi

Ketiganya tampak kompak tertunduk dan menyilangkan tangan di antara kakinya sepanjang pembacaan putusan sekitar 20 menit.

