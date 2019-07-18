BERITA FOTO Kantor Dispora Sumut Digeledah Penyidik Tipikor Ditkrimsus Polda Sumut
Penyidik Tipikor Polda Sumut menggeledah kantor Dispora Sumut Jalan Wiliem Iskandar Medan
Tribun Medan/Riski Cahyadi
Penyidik Tipikor Polda Sumut menggeledah kantor Dispora Sumut Jalan Wiliem Iskandar, Medan, Kamis (18/7/2019).TRIBUN MEDAN/RISKI CAHYADI
Tribun Medan/Riski Cahyadi
Penyidik Tipikor Polda Sumut menggeledah kantor Dispora Sumut Jalan Wiliem Iskandar, Medan, Kamis (18/7/2019).TRIBUN MEDAN/RISKI CAHYADI
Tribun Medan/Riski Cahyadi
Penyidik Tipikor Polda Sumut menggeledah kantor Dispora Sumut Jalan Wiliem Iskandar, Medan, Kamis (18/7/2019).TRIBUN MEDAN/RISKI CAHYADI
TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Penyidik Tipikor Polda Sumut menggeledah kantor Dispora Sumut Jalan Wiliem Iskandar, Medan, Kamis (18/7/2019).
Sebanyak 12 personel Subdit III/Tipikor DitKrimsus Polda Sumut melakukan penggeledahan kantor Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sumut terkait dugaan korupsi pada pembangunan sirkuit atletik di Pusat Pelatihan dan Latihan Pelajar (PPLP) Tahun Anggaran 2017 Rp4,7 miliar yang menyebabkan kerugian negara hingga sebesar Rp1,5 miliar. (sky/tribun-medan.com)
Penulis: Risky Cahyadi
Editor: Risky Cahyadi
Sumber: Tribun Medan