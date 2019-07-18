BERITA FOTO Kantor Dispora Sumut Digeledah Penyidik Tipikor Ditkrimsus Polda Sumut

Penyidik Tipikor Polda Sumut menggeledah kantor Dispora Sumut Jalan Wiliem Iskandar Medan

BERITA FOTO Kantor Dispora Sumut Digeledah Penyidik Tipikor Ditkrimsus Polda Sumut - kantor-dispora-sumut-digeledah-polda.jpg
Tribun Medan/Riski Cahyadi
Penyidik Tipikor Polda Sumut menggeledah kantor Dispora Sumut Jalan Wiliem Iskandar, Medan, Kamis (18/7/2019).TRIBUN MEDAN/RISKI CAHYADI
BERITA FOTO Kantor Dispora Sumut Digeledah Penyidik Tipikor Ditkrimsus Polda Sumut - kantor-dispora-sumut-digeledah-polda-1.jpg
Tribun Medan/Riski Cahyadi
Penyidik Tipikor Polda Sumut menggeledah kantor Dispora Sumut Jalan Wiliem Iskandar, Medan, Kamis (18/7/2019).TRIBUN MEDAN/RISKI CAHYADI
BERITA FOTO Kantor Dispora Sumut Digeledah Penyidik Tipikor Ditkrimsus Polda Sumut - kantor-dispora-sumut-digeledah-polda-2.jpg
Tribun Medan/Riski Cahyadi
Penyidik Tipikor Polda Sumut menggeledah kantor Dispora Sumut Jalan Wiliem Iskandar, Medan, Kamis (18/7/2019).TRIBUN MEDAN/RISKI CAHYADI

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Penyidik Tipikor Polda Sumut menggeledah kantor Dispora Sumut Jalan Wiliem Iskandar, Medan, Kamis (18/7/2019).

Sebanyak 12 personel Subdit III/Tipikor DitKrimsus Polda Sumut melakukan penggeledahan kantor Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sumut terkait dugaan korupsi pada pembangunan sirkuit atletik di Pusat Pelatihan dan Latihan Pelajar (PPLP) Tahun Anggaran 2017 Rp4,7 miliar yang menyebabkan kerugian negara hingga sebesar Rp1,5 miliar. (sky/tribun-medan.com)

Tags
Kantor Dispora Digeledah
Digeledah Penyidik Tipikor Polda
Korupsi Pembangunan Sirkuit
Penulis: Risky Cahyadi
Editor: Risky Cahyadi
Sumber: Tribun Medan
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