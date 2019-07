Xu Jia Huan bersama ayah dan saudaranya berfoto di mana Jia Huan mengenakan toga wisuda demi menghormati sang ibu yang meninggal dunia. (Facebook/Xu Jia Huan via Asia One)

Ibu Meninggal dan Sang Putri Pakai Toga Wisuda saat Hadiri Pemakaman, Bayimu Sudah Lulus Lebih Cepat

" Ibu, bayimu ini sudah lulus. Bahkan, dia lulus 33 hari lebih cepat dari yang direncanakan," kata Jia Huan di mana dia berfoto bersama ayah dan saudaranya.

TRIBUN-MEDAN.com - Seorang gadis yang bakal menjadi lulusan Universitas Tunku Abdul Rahman (UTAR) Malaysia mengenakan toga wisuda di momen pemakaman ibunya.

Xu Jia Huan, nama gadis itu, mengenakan toga dan berfoto bersama ayah dan saudaranya demi memenuhi keinginan terakhir sang ibu, demikian laporan China Press.

Xu Li Zhen, ibu Jia Huan, dilaporkan meninggal 33 hari sebelum dia menyaksikan putrinya berada dalam upacara kelulusan sambil memakai toga wisuda.

Diberitakan The Star via Asia One Rabu (17/7/2019), ibu berusia 47 tahun itu jatuh ketika mengikuti kelas Zumba selama 20 menit, dan meninggal saat paramedis datang.

Dalam unggahannya di media sosial, Jia Huan mengatakan dia, ayah, dan saudaranya kompak mengenakan pakaian biru.

Bahkan, dia juga mendandani jenazah sang ibu dengan baju biru.

Unggahan itu diberitakan telah dibagikan lebih dari 3.800 kali, dan mendapatkan 11.000 komentar.

Jenazah Li Zhen dikremasi di Kampung Danan, Kelantan.

