INSTAGRAM TERKINI, Jumlah Like Disembunyikan, Penampakkan IG Syahrini saat Dibuka di Australia

TRIBUN-MEDAN.COM - Pengguna Instagram di Australia sudah tidak bisa lagi melihat berapa banyak orang yang menyukai sebuah unggahan foto atau video, setelah jejaring sosial tersebut mengumumkan keputusannya, hari Kamis (18/07).

Pengguna aplikasi berbagi foto dan video masih dapat melihat jumlah 'Like' di unggahan mereka sendiri, tetapi saat melihat unggahan pengguna lain maka hanya terlihat 'Like by' satu username 'and others', tanpa menampilkan jumlah 'Like'.

Keputusan ini diambil Instagram sebagai upaya menghilangkan "kompetisi" diantara penggunanya dan agar mereka lebih fokus pada membagikan foto dan video, bukan berapa banyak yang menyukainya.

"Kita tahu orang menggunakan Instagram untuk mengekspresikan diri mereka dan menjadi kreatif," ujar Mia Garlick, Direktur Kebijakan Publik Untuk Facebook dan Instagram di Australia dan Selandia Baru.

"Kita ingin memastikan bahwa ini bukanlah sebuah kompetisi," katanya kepada Program Hack milik ABC.

'Like' dalam bentuk hati berwarna merah telah menjadi sebuah 'mata uang' bagi para influencer untuk mendongkrak karir mereka, namun belakangan semakin tidak memiliki arti apa-apa.

Mia juga mengatakan dengan menyembunyikan jumlah 'Like', maka akan mengurangi "tekanan" bagi para penggunanya, saat mereka ingin mengunggah foto selfie atau foto lainnya.

"Kita ingin meyakinkan bahwa orang-orang tidak merasa harus menyukai unggahan tertentu karena sudah banyak yang menyukainya dan mereka juga tidak seharusnya merasa perlu mengunggah foto atau video hanya untuk mendapat 'Like'."

Dengan keputusan ini, mulai Kamis siang (18/07), jumlah 'Like' dari akun sejumlah sosok popular di Instagram, seperti Princess Syahrini dengan pengikut nyaris 30 juta orang, tidak lagi terlihat, meski masih menampilkan berapa banyak pengikutnya yang memberikan komentar.