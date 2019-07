Menteri Pariwisata Ajak Lulusan Poltekpar Medan Kembangkan Pariwisata Sumut

TRIBUN-MEDAN.com - Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Arief Yahya hadir dalam acara sidang senat terbuka Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Medan di Hotel Santika Medan, Kamis (18/7/2019).

Pada acara tersebut, Arief Yahya mengajak para wisudawan dan wisudawati untuk ikut serta mengembangkan pariwisata khususnya pariwisata yang ada di Sumatera Utara (Sumut).

“Destinasi pariwisata Danau Toba nanti menjadi destinasi pariwisata kelas dunia. Di sana akan banyak berdiri hotel dan resort internasional. Kalianlah para lulusan Poltekpar Medan yang nanti menjadi general manager (GM)-nya. Kalianlah yang akan memenangkan persaingan di era digital tourism 4.0,” ujar Arief Yahya.

Ia menuturkan, Presiden Jokowi telah menetapkan 10 destinasi pariwisata prioritas (DPP) kemudian dari 10 DPP tersebut ditetapkan 4 DPP super prioritas yakni; Danau Toba, Borobudur, Mandalika, dan Labuan Bajo.

“Untuk mempercepat terwujudnya rencana tersebut pemerintah mengalokasikan dana Rp 6,4 triliun, untuk Danau Toba sekitar Rp 2 triiun untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan unilitas di kawasan wisata tersebut,” tuturnya.

Ia mengungkapkan, danau sebagai destinasi pariwisata kelas dunia harus miliki unsur utama 3A yaitu Atraksi, Amenitas, dan Aksesibilitas berkelas dunia.

“Untuk atraksi Danau Toba menjadi UNESCO Geopark, aksesibilitas ke Toba memiliki Bandara Internasional Silangit, sedangkan amenitas kini mulai masuk investor hotel dan resort internasional,” ungkapnya.

Ia menerangkan, lulusan Poltekpar Medan merupakan generasi yang dipersiapkan memasuki persaingan di era digital tourism 4.0 ditandai dengaqn dominasi kaum millennials yang 100 persen sudah digital.

“Digital Tourism 4.0 di industri pariwisata ditandai dengan 51 persen wisatawan mancanegara (wisman) yang datang atau inbound ke Indonesia kaum millennials. Mereka dalam melakukan aktivitas pariwisata yaitu search, book, and pay 70 persen menggunakan media sosial,” terangnya.

Ia menegaskan kepada para wisudawan dan wisudawati bahwa disiplin ilmu dan ketrampilan di bidang pariwisata memerupakan pilihan yang tetap atau on the track karena industri jasa memiliki tingkat pertumbuhan devisa yang luar biasa.

“Pariwisata Indonesia tumbuh signifikan pada Januari hingga Desember 2018 mencapai 12,58 persen atau jauh di atas pertumbuhan pariwisata di kawasan regional 7,4 persen dan pariwisata dunia tumbuh 5,6 persen,” tegasnya.

Ia mengungkapkan, begitu pula devisa yang dihasilkan tahun ini diperkirakan mencapai US$ 18 miliar atau berada di ranking teratas mengalahkan CPO. Kalau di era tahun 1980-an, kita selalu menyebut penghasil devisa di Indonesia dengan migas dan nomigas, tapi era sekarang kita menyebut dengan pariwisata dan non- pariwisata. (pra/tribun-medan. com)