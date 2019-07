Poltekpar Medan Wisuda 363 Mahasiswa, Dihadiri Menteri Pariwisata

TRIBUN-MEDAN.com - Sebanyak 363 orang mahasiswa dan mahasiswi Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Medan di wisuda, Kamis (18/7/2019).

Diadakan di Hotel Santika Medan, acara wisuda tersebut juga dihadiri Menteri Pariwisata Arief Yahya dan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi.

Direktur Politeknik Pariwisata Medan, Anwari Masatip, mengatakan, tahun ini Poltekpar Medan mewisuda 363 orang yang terdiri dari 37 orang lulusan Diploma IV dan 326 orang lulusan Diploma III.

“Berdasarkan dari hasil tracer study sebanyak 77 persen telah bekerja di sektor pariwisata dan sisanya 23 persen dalam proses menunggu mendapatkan pekerjaaan selama 3,5 bulan ke depan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, tahun ini, wisudawan terbaik Tahun 2019 adalah Letare Ulima dengan IPK 3.57 dari Program Studi Manajemen Patiseri (MPI).

“Poltekpar Medan telah merealisasikan formula 3C yaitu Curriculum, Certification, and Centre of Excelent) dalam pengembangan sumber daya manusia untuk para putra dan putri Indonesia,” jelasnya.

Ia menerangkan, kurikulum pendidikan dirumuskan berdasarkan KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) dan MRA TP ASEAN (Mutual Recognition Arrengment on Tourism Professionals ASEAN).

“Capaian pembelajaran juga sudah kami selaraskan dengan dengan Global Code of Etic of Tourism by UNWTO,” terangnya.

Ia menuturkan, Poltekpar Medan telah memperoleh sertifikasi TEDQUAL UNWTO untuk skala internasional dan sertifikasi dari BAN-PT untuk akreditasi kampus dan setiap prodi, ISO 9001:2015 untuk skala nasional.

“Saat ini kita sedang dalam proses untuk medapatkan sertifikasi AIPT untuk institusi. Para pendidik juga telah memperoleh sertifikasi dosen dan kita telah menyiapkan para pendidik untuk mengikuti sertifikasi CHE (Certification Hospitality Educator) untuk meningkatkan kualitas SDM yang akan dilaksanakan pada akhir Bulan Juli ini,” tuturnya.

Ia mengungkapkan, sertifikasi dalam bidang pariwisata juga terus kami laksanakan untuk mendukung para mahasiswa untuk masuk kedalam dunia kerja melalui Lembaga Sertifikasi Profesi P 1 Poltekpar Medan.(pra/tribun-medan.com)