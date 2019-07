Toyota Supra Menjadi Kejutan di GIIAS 2019, Harga dan Spesifikasi Detail Masih Dirahasiakan. .

TRIBUN MEDAN.COM - Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) resmi dibuka oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla di ICE BSD City, Tanggerang Selatan, Kamis (18/7/2019).

GIIAS ini adalah acara pameran kendaraan bermotor, memamerkan produk-produknya buatan Jepang.

Pameran bermotor kali ini dimanfaatkan oleh PT Toyota-Astra Motor (TAM) untuk memamerkan kendaraanya.

Sebanyak 24 unit mobil dipamerkan pada GIIAS 2019. Mobil tersebut termasuk mobil hybrid terchonolgy.

Video di lokasi GIIAS;

Adapun ke-24 jenis model kendaraan yang dipamerkan di antaranya All New Rush TRD Sportifo, All New C-HR, Fortuner TRD Sportifo, Kijang Innova, Toyota F86, All New C-HR Hybrid, Toyota Prius, Toyota Agya dan Toyota Yaris.

Toyota Supra dikabarkan akan menjadi kejutan bagi para pecinta automotif.

Kehadiran mobil sport legendaris tersebut dikonfirmasi oleh Toyota Astra Motor (TAM) beberapa waktu lalu.

Meski jadwal peluncuran sudah diumumkan, namun belum ada detail dan spesifikasi lebih lanjut hingga harga.