Hotman Paris Damaikan Garuda dengan Rius Vernandes: Yang Imut-imut Begini Masak Gua Lawan?

TRIBUN-MEDAN.com, JAKARTA - Pengacara kondang Hotman Paris mengaku telah mendamaikan pihak Garuda Indonesia dan youtuber Rius Vernandes.

Hal itu ia ungkapkan melalui unggahan video di akun instagram pribadinya, Jumat (19/7/2019) pagi.

Dalam video tersebut, Hotman Paris tampak memegang pundak Rius Vernandes dan melontarkan kalimat sebagai berikut:

"Yang begini masak gua minta? Ini yang imut-imut begini masak gua lawan? Saya enggak mau melawan dia. Lagi pula kasus itu tidak... no worth it untuk diteruskan."

"Bahasa inggrisnya apa tuh bahasa indonesianya. Aku bahasa Batak, it's no worth it, you know. Tidak bermanfaat untuk diterusin."