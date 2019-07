Pemotretan ala Film The Lion King Para Selebriti, Mulai dari Luna Maya hingga Chelsea Olivia

Berangkat dari tokoh-tokoh dalam Lion King, fotografer kenamaan Indonesia, Rio Motret, menggandeng sejumlah selebriti untuk menjadi modelnya.

TRIBUN-MEDAN.com - Lion King Disney yang lama dinanti-nanti akhirnya tayang di bioskop.

Film yang menceritakan kehidupan seorang Simba, anak singa yang ditinggal mati oleh ayahnya.

Ternyata film ini menginspirasi sebuah karya lain.

Deretan bintang termasuk Luna Maya, Gisella Anastasia hingga Cinta Laura pun disulap bak penghuni rimba.

Meskipun begitu, gaya mereka tetap mewah dan elegan.

Foto-foto bertema Lion King ini dipamerkan di Plaza Senayan, Jakarta.

Deretan bintang pun digandeng untuk jadi berbagai karakter dalam kisah Lion King.

Pameran diadakan di Plaza senayan level 1 hingga 4 Agustus 2019 nanti.

Chelsea Olivia (Instagram/disneyindonesia)

Disney's The Lion King Through Our Lens oleh @riomotret , sebuah karya fotografi yang terinspirasi dari Disney’s #TheLionKingID.

Kalian bisa melihat secara langsung karya-karyanya di Plaza Senayan hingga 4 Agustus, dan jangan lupa saksikan filmnya di bioskop!

Luna Maya (Instagram/ disneyindonesia)

Project ini juga menghadirkan anak-anak selebriti seperti Nastusha dan Gempita.

(TribunStyle.com/ Suli Hanna)

