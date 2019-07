Shallow Original Sound Track Suguhan Lady Gaga dan Bradley Sukses Menangkan Oscar, Ini 5 Lainnya

TRIBUN-MEDAN.com - Soundtrack film sering membuat kita jadi lebih emosional karena kita jadi lebih tahu apa yang dirasakan tokoh dalam cerita tersebut.

Tak sedikit, beberapa soundtrack film sukses memenangkan ajang penghargaan musik, Oscar.

Ini dia 6 lagu duet yang jadi soundtrack film Hollywood yang sukses bikin merinding karena keindahannya, sampai memenangkan penghargaan Oscar!

‘Shallow’ – Lady Gaga dan Bradley Cooper

Film 'A Star Is Born' (imdb)

Lady Gaga dan Bradley Cooper sukses bikin kita baper sama chemistry mereka di film ‘A Star Is Born’ yang tayang pada tahun 2018.

Lagu ‘Shallow’ berhasil membawa pulang piala Oscar kategori “Best Original Song.”

‘Shallow’ diciptakan oleh Lady Gaga bersama Mark Ronson, Anthony Rossomando, dan Andrew Wyatt.

‘A Whole New World’ – Regina Belle dan Peabo Bryson

Penyanyi 'A Whole New World' (youtube)

Banyak remake dan cover lagu ‘A Whole New World’ yang dibuat, tapi sebenarnya lagu legendaris ini dinyanyikan pertama kali pada tahun 1992 untuk soundtrack film ‘Aladdin’.

Lagu ini juga menjadi lagu Disney pertama yang mendapat banyak penghargaan lho!

‘A Whole New World’ memenangkan Oscar pada tahun 1993 dalam kategori "Best Original Song". Selain itu lagu ini juga mendapat penghargaan “Song Of The Year” tahun 1994.