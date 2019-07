Simbol di Twitter Sherina Munaf Timbulkan Pertanyaan, Petualangan Sherina Siap Lahir Kembali?

TRIBUN-MEDAN.com - Penyanyi Sherina Munaf baru-baru ini mengunggah sebuah foto dan simbol misterius di akun Twitter-nya yang mengundang rasa penasaran.

Bagaimana tidak, foto itu menampilkan ia sedang berpose bersama sutradara Riri Riza serta produser Mira Lesmana, dua sineas di balik film musikal Petualangan Sherina yang ia bintangi pada 2000 lalu.

Mereka terlihat tersenyum ke arah kamera sambil duduk berhadapan di sebuah restoran atau kafe. Tampak pula kakak Sherina, Virania Munaf, dalam foto tersebut.

Tak rangkaian kata yang dituliskan Sherina pada twitnya itu. Ia hanya membubuhkan empat emoji yang seakan menjadi kode bahwa Petualangan Sherina akan lahir kembali.

Di sana tertera simbol musik, emoji perempuan dan laki-laki sedang menari, serta gambar clapper board yang biasa digunakan untuk pengambilan adegan film.

Sontak unggahan Sherina itu memicu respons girang para penggemar Petualangan Sherina. Mereka berharap film favorit mereka dulu dilanjutkan lagi kisahnya.

"Petualangan Sherina 2 please!! Gapapa jaraknya uda hampir 20 taun juga... The Incredibles, Star Wars, Toy Story aja jarak ke sekuelnya belasan taun...," tulis seorang warganet.

"Petualangan Sherina 2 ? Super excited sih ini @sherinasinna," timpal yang lain.

"Bakal ada Petualangan Sherina versi gede nih? Mantab! Show must go on. Can't wait!" tulis pengguna Twitter lainnya.

Setahun lalu, pada Februari 2019, Mira Lesmana pernah mengatakan bahwa ia tak menutup kemungkinan untuk menghadirkan kembali film Petualangan Sherina yang ikonik.

"Bisa jadi, bisa jadi reborn one day," ujar produser Petualangan Sherina, Mira Lesmana, baru-baru ini.

Menurut Mira, film arahan sutradara Riri Riza itu masih memiliki banyak peminat.

"Masih ada orangtua yang datang ke saya minta DVD Petualangan Sherina he-he-he," kata Mira.

Apakah Sherina akan bertualang sekali lagi bersama Sadam? Mari menanti kabar selanjutnya... (Kompas.com)