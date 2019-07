84 Custom Bike Karya Anak Medan Unjuk Kebolehan di Suryanation Motorland 2019

TRIBUN-MEDAN.com - Ribuan warga kota Medan terlihat antusias menikmati berbagai penampilan menarik dalam acara Suryanation Motorland 2019 bertajuk Inspiration in Action di Lapangan Benteng Jalan Pengadilan Keluraham Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Sabtu (20/7/2019)

Medan Suryanation Motorland, merupakan event terbesar bagi pecinta dunia kustom dan motor enthusiast di Indonesia.

Pada tahun kelima penyelenggaraannya, Suryanation Motorland akan membawa beberapa konten acara baru di setiap pelaksanaan acara Suryanation Motorland Battle.

"Medan menjadi salah satu kota yang memiliki antusiasme yang sangat tinggi terhadap dunia custom dan roda dua di Indonesia khususnya di wilayah Sumatera. Kamib berharap dengan konten-konten baru yang akan hadir di Suryanation Motorland 2019 ini bisa memberikan inspirasi lebih banyak lagi kepada pecinta dunia custom dan roda dua di Medan." ujar Suryanation Motorland Committee, Rizky Dwianto

Ia mengatakan tema baru tersebut dipilih dengan harapan berbagai konten-konten baru bisa memberikan inspirasi lebih banyak kepada penggemar custom dan roda dua di Medan dan kota sekitarnya.

Pada tahun ini Suryanation Motorland Battle tetap menghadirkan beberapa kelas untuk kategori dibawah 250cc (U250cc) dan diatas 250cc (A250cc).

Terdapat berbagai kelas yang akan dihadirkan antara lain adalah: Kelas Chopper / Bobber u2s0c, Scrambler / Tracker U250ce, Cafe Racer u250c, Street Cub / Choppy Cub U250cc, Sport FFA, Chopper / Bobber A250cc, Scrambler /Tracker A250cc, Free For All (FA), E Class yang terbagi menjadi Classic Bikes, Classic Scooter, Matic, Moto-Art: dan Lettering, Best American V Twin, Best Mini Bike, Best Painting dan Recognition Awards (Suryanation Committee Pick, Media Pick dan Judges Pick).

"Tahun ini motor-motor yang mengikuti Custom Bike Contest akan mendapatkan penilalan dari dewan juri yang baru, yang menilai nanti ada Veroland (Kickass Choppers- Jakarta) dan Dodi Irhas (Dodi Ch rono Cryckes -Jakarta) mereka akan mendapatkan bantuan dari satu juri tamu yang juga seorang builder Internasional yaitu Samuele Reali (Abnormal Cycles - Italia)," katanya.

Tidak kalah menarik para pengunjung juga dimanjakan dengan berbagai stan menarik, mulai dari booth artworkers yang menampilkan booth dari Freeflow Never Too Lavish dan Petrichor Tatoo. Pengunjung juga bisa melihat beberapa tenant seperti Tigreehiid, Vin Dutch, Kawasaki, Ducati, Royal Enfield dan lainnya.

Selain itu terdapat juga booth yang berisikan apparel lokal, barbershop dan juga standpenjual spare part motor. Pengunjung yang hadir juga bisa menikmati berbagai food truck yang akan hadir di area lokasi acara.