Suryanation Motorland Kembali Hadir di Medan dengan Tema 'Inspiration to Action'

TRIBUN-MEDAN.com - Ajang kontes modifikasi sepeda motor Suryanation Motorland kembali digelar di Kota Medan, Sabtu (20/7/2019).

Even pada tahun kelima ini mengusung tema baru yakni "Inspiration to Action" dan tetap menyedot perhatian para builder motor di Medan.

Tema ini sengaja dipilih dengan harapan berbagai konten-konten baru dapat memberikan inspirasi yang lebih banyak bagi builder-builder di Medan.

Suryanation Motorland 2019 juga menghadirkan 'battle' pada beberapa kelas yakni di bawah 250 cc dan di atas 250 cc. Kategorinya sendiri beragam seperti chopper/bobber, Scrambler/trackler, cafe racer, street cub/choppy Cub, sport FFA.

Kemudian exhibition class yang dibagi pada beberapa kelas seperti classic bikes, classic scooter, matic custom. Kelas terakhir moto art yakni pinstripe and lettering, best American V Twin, best mini bike, best painting dan recognition award.

Tidak hanya battle saja, bagi pengunjung yang datang juga bisa menikmati beberapa permainan yang disediakan seperti, Puch & Hammer, Drag bike simulator, dan VR Build Bike.

Bagi yang hobi dengan baju atau perlengkapan fashion, di Suryanation Motorland juga menyediakan beberapa stan diantaranya, Victory, Venturi, Rotten Throttle X Spinner Garage, Tigerhood, Garasi Dekes, Guntur Kumoto, BB 1% MC Sumatera Chapter, Bos (Bikers Off Suryanation, Surya Motoriders Medan, dan Von Dutch. (cr23/tribun-medan.com)