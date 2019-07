Harga Cabai Merah Meroket, Sentuh Rp 65 Ribu Perkilo di Pasar Raya Komplek MMTC

Pedagang menjual cabai, bawang dan sayuran lain kepada konsumen di Pasar Raya Komplek MMTC, Jalan Willem Iskandar, Desa Kenangan baru, Kecamatan Percut Sei Tuan, Deli Serdang. Kini harga cabai merah telah menyentuh Rp 65 ribu per kg.

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Harga cabai merah di Pasar Raya Komplek Medan Metropolitan Trade Centre (MMTC), Jalan Willem Iskandar, Desa Kenangan baru, Kecamatan Percut Sei Tuan, Deli Serdang masih mahal.

Kini harga cabai merah telah menyentuh Rp 65 ribu per kilogram (kg), Minggu (21/7/2019).

Indah, salah seorang penjual cabai merah di Pasar Raya MMTC mengatakan, harga cabai terus merangkak naik dalam satu bulan terakhir.

"Udah sebulanan ini naik terus, sekarang Rp 65 ribu per kilogram, kalau lagi normal biasanya paling Rp 30 ribu per kg dan itu sebelum bulan puasa harganya segitu," kata Indah.

Ia menjelaskan harga sejumlah kebutuhan pokok sejauh ini masih bertahan mahal. Untuk komoditas cabai baik itu cabai merah atau cabai rawit masih bertahan di angka yang sangat tinggi. Cabai merah dijual senilai Rp 65 ribu per kg, sementara cabai rawit seharga Rp 58 ribu per kg.

Namun harga bawang merah maupun bawang putih terbilang sudah memasuki harga yang ideal. Bawang merah dibanderol Rp 25 ribu per kg dan bawang putih senilai Rp 30 ribu per kg.

"Harga bawang putih itu Rp 30 ribu per kg, bawang merah Rp 25 ribu per kg dan tomat harganya Rp 9 ribu per kg," ucap Indah.

Dari Pantauan Tribun Medan, harga daging lembu masih cukup stabil dibanderol Rp 120 ribu per kg. Sementara untuk harga ayam senilai Rp 36 ribu per kg.

Selebihnya harga komoditas lain terpantau stabil tanpa mengalami perubahan yang signifikan. Akan tetapi terjadi varian harga yang sangat fluktuatif pada komoditas sayur-sayuran.

Dalam kesempatan yang berbeda, Pengamat Ekonomi Sumatera Utara (Sumut), Gunawan Benjamin mengatakan harga cabai merah masih bertahan dikisaran Rp 65 ribu per kg, padahal cabai merah ini yang diharapkan nantinya mampu menekan laju tekanan inflasi.