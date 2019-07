Media Otomotif Ini Sebut Honda ADV 150 Tak akan Laku Dijual, Ini Penjelasan Lengkapnya

TRIBUN-MEDAN.com-Skutik adventure terbaru dari PT Astra Honda Motor (AHM), Honda ADV 150, memang jadi sorotan di media sosial beberapa hari ini.

Hal tersebut lantaran, motor yang dibanderol Rp 30 jutaan ini memiliki desain yang ganteng dan gagah banget.

Motor yang pertama kali diperkenalkan di ajang GIIAS 2019 ini memang mampu menarik berbagai pihak.

Bahkan, berdasarkan penuturan salah seorang sales, saat ini sudah banyak yang memesan Honda ADV 150.

Dan diperkirakan motor ini akan sampai ke tangan konsumen pada awal Agustus 2019 nanti.

Meski begitu, ada yang mengatakan bahwa motor yang mempunyai tinggi jok 795 mm ini tidak akan laku dijual.

Motor matik baru dari Honda, yakni Honda X-ADV 150, yang nantinya Honda X-ADV 150 bakal hadir di GIIAS 2019, Yamaha NMAX terancam? (Instagram/@motoblast)

Tapi bukan di Indonesia, melainkan di India.

"Honda is unlikely to launch this scooter in the Indian market as the 150cc scooter segment itself is a niche here. Moreover, a scooter like this could be really expensive even if Honda decides to assemble it in India, so it doesn’t really make business sense for Honda to launch the ADV 150 here," dikutif MOTOR Plus dari ZigWheels.com.